França quer criar código de conduta para influencers

Um código de conduta para evitar que os influencers enganem os seus fãs sobre os produtos que promovem: este é o plano do Governo francês, que anunciou no domingo a abertura de uma consulta pública a decorrer até ao final de janeiro.

As polémicas, muitas vezes seguidas de multas, são uma realidade frequente nas práticas dos influencers na internet, que nem sempre revelam de forma transparente as ligações que têm com determinadas marcas. A influencer franco-suíça Nabilla Benattia-Vergara, por exemplo, foi multada em 20.000 euros por promover serviços da bolsa de valores no Snapchat em 2018 sem mencionar que tinha sido paga para o fazer.

O Ministério da Economia tinha anunciado o princípio desta consulta pública a 9 de dezembro, na sequência de uma mesa redonda com representantes deste setor em plena expansão, que defende, por seu turno, a autorregulação.

Setor tem 150.000 pessoas em França

"Milhões de vocês consideram as opiniões e recomendações [dos influencers] em campos como moda, desporto, beleza e viagens. Eles desempenham um papel na nossa vida quotidiana. Isto dá-lhes uma responsabilidade acrescida", justificou o ministro da Economia francês. Bruno Le Maire, a respeito dos 150.000 profissionais do setor em França.

"A grande maioria deles respeita obviamente as regras. Mas também há algumas fraudes ou, por vezes, simplesmente certos descuidos. Esquecem-se de dizer que foram pagos para recomendar tal produto, sítio ou viagem", acrescentou num vídeo publicado no site da consulta pública.

"São estas discrepâncias, estas falhas, por vezes estas fraudes que queremos corrigir com a regulamentação deste setor", continuou, referindo-se ao seu desejo de pôr em prática um "código de conduta".

A consulta pública, acessível até 31 de janeiro no site Concertation Influenceurs, "permitirá a todos os franceses que o desejem exprimir a sua opinião sobre 11 medidas divididas em quatro temas", afirmou: os direitos e deveres dos influenciadores, a propriedade intelectual, a proteção dos consumidores e a governação do setor.

