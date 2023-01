Os trabalhos de desgaste rápido passam a ter mais uma consulta médica obrigatória, além da que já existia aos 45 anos.

Sociedade 2 min.

Pensões

França. Profissões de alto risco podem ter reforma aos 61 anos

AFP Os trabalhos de desgaste rápido passam a ter mais uma consulta médica obrigatória, além da que já existia aos 45 anos.

O sistema de pensões francês passará a incluir uma "consulta obrigatória e sistemática" de medicina do trabalho, aos 61 anos, para profissões de alto risco, tornando "possível" uma reforma antecipada, disse na quarta-feira o porta-voz do governo francês, Olivier Véran.

Greves e protestos marcados após França anunciar aumento da idade de reforma Os oito principais sindicatos anunciaram logo na terça-feira uma primeira jornada de manifestações e de greves a 19 de janeiro.

"De agora em diante, graças a um parecer médico, será possível sair mais cedo", disse o ministro à France Info, referindo a implementação de uma "visita médica obrigatória e sistemática" aos 61 anos, para além da que já existia aos 45 anos. Este "novo mecanismo" ainda está em processo de consulta.

Tendo em conta a escassez de médicos do trabalho, Verán não excluiu a hipótese de o diagnóstico poder ser feito pelo médico de família. Mas os pormenores da execução do plano "serão revistos de acordo com as negociações".

Defendendo o princípio de "prevenção de desgaste rápido (...) durante a carreira profissional", em vez da "avaliação de danos aos 60 anos", o ministro recordou a criação de um fundo de investimento de mil milhões de euros até 2027, em particular para financiar instrumentos que limitem a dificuldade de determinados trabalhos. Olivier Véran mencionou, por exemplo, os elevadores para doentes acamados em hospitais e lares de idosos.

Flexibilizados critérios de dificuldade das profissões

Salientou também que a reforma do sistema melhorou uma série de critérios de dificuldade existentes para aceder à pensão: será agora necessário trabalhar 100 noites por ano em vez de 120 (30 noites por ano em vez de 50 quando se trabalha em 3 turnos) para adquirir pontos que dão direito à reforma antecipada.

Luxemburgo é um dos países da UE onde as pessoas se reformam mais cedo Apesar de a idade legal para pedir a reforma no Grão-Ducado se situar nos 65 anos, muitos dos residentes acabam por solicitá-la bem mais cedo.

Finalmente, "haverá sem dúvida carreiras, profissões e situações que justificarão uma forma automática" de aquisição de pontos, reconheceu.

De acordo com o governo, os ramos profissionais devem identificar "os empregos mais expostos aos fatores de risco ergonómicos que causam nove em cada dez doenças profissionais: posturas incómodas, o transporte de cargas pesadas e vibrações mecânicas".

O governo pretende também desenvolver, graças ao fundo de investimento, ajuda à formação e requalificação para empregos menos extenuantes.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.