Medida entra em vigor esta sexta-feira. Passa a ser exigida uma "razão essencial para viajar", tanto para cidadãos "não vacinados como vacinados", anunciou o Executivo francês.

Omicron

França proíbe viagens não essenciais para o Reino Unido

Redação Medida entra em vigor esta sexta-feira. Passa a ser exigida uma "razão essencial para viajar", tanto para cidadãos "não vacinados como vacinados", anunciou o Executivo francês.

Para limitar a propagação da nova variante a França decidiu endurecer as condições de acesso aos viajantes provenientes do Reino Unido, anunciou esta quinta-feira o porta-voz do Governo francês, Gabriel Attal. A medida restritiva de circulação entra em vigor à meia-noite desta sexta-feira, "face à disseminação extremamente rápida da variante Omicron no Reino Unido".

Passa a ser exigida uma "razão essencial para viajar", tanto para cidadãos "não vacinados como vacinados". As viagens de "turismo ou negócios para pessoas que não residem em França serão limitadas", sublinhou ainda o porta-voz.

Também há alterações em relação à validade dos testes à covid-19 para viajar do Reino Unido para França. A validade passa de 48 para 24 horas, e os motivos da viagem serão "limitados aos residentes (franceses) e às suas famílias", disse Attal aos meios de comunicação franceses BFMTV e RMC.

Bettel rejeita imposição de teste negativo à entrada dos países da UE O primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Bettel, contestou a imposição por alguns países, como Portugal, da apresentação de um teste negativo de diagnóstico à covid-19 para entrar nos respetivos territórios.

O confinamento também será exigido à chegada, num local que os viajantes "vão escolher para sete dias, com controlo das forças de segurança", mas que pode ser "levantado após 48 horas" se o teste realizado à chegada em França for negativo. "Será necessário registar-se num sistema que irá gerar uma ordem local de isolamento", referiu.

O objetivo desse "controlo ainda mais drástico" do que o atual para os viajantes do Reino Unido é "retardar ao máximo a chegada de casos da variante Omicron ao nosso país, enquanto vacinamos as pessoas com doses de reforço", reforçou o porta-voz do Governo.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.