França. Presos três suspeitos do rapto de Mia, de oito anos

Ana Patrícia CARDOSO No entanto, as buscas para encontrar a criança desaparecida desde terça-feira continuam.

Três homens suspeitos de terem raptado Mia Montemaggi, uma menina de 8 anos, foram presos pelas autoridades francesas nos arredores de Paris, nesta quinta-feira, 15.

De acordo com o jornal "Le Parisien", os alegados autores do rapto da passada terça-feira, na região dos Vosges, estão agora sob custódia. O trio fez-se passar por representantes da proteção de menores, avança a publicação francesa. Vão agora ser presentes a um juiz e podem dar mais pistas sobre o caso, uma vez que as buscas pela criança continuam.

Existe a suspeita de que a mãe de Mia, Lola Montemaggi, esteja envolvida no desaparecimento. Mia vivia com a avó, a familiar responsável designada por um juiz de menores, uma vez que a menina não está autorizada a estar sozinha com a progenitora.

A menina tem 1,30m, olhos e cabelo castanhos, com franja. Na altura do alegado rapto, vestia calças pretas, um colete com fecho de correr com pontos dourados e um casaco branco com pontos pretos de polca e um forro de pele branca.

Qualquer informação que possa ajudar a investigação deve ser comunicada para o número: 0 800 363 268.



















