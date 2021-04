Glória Lourenço, de 46 anos, foi brutalmente assassinada em casa, em Côte D’Or, sexta-feira à noite. O marido já tinha sido condenado por violência doméstica pela ex-mulher. Glória deixa um filho de oito anos.

Sociedade 3 min.

França. Portuguesa morta com 15 facadas pelo marido que se suicidou a seguir

Paula SANTOS FERREIRA Glória Lourenço, de 46 anos, foi brutalmente assassinada em casa, em Côte D’Or, sexta-feira à noite. O marido já tinha sido condenado por violência doméstica pela ex-mulher. Glória deixa um filho de oito anos.

O alarme para tragédia foi dado pela ex-mulher de Sebastien Clouet, que era atual marido de Glória Lourenço, residente em Beire-le Châtel, Côte D’Or, pelas 21h30 de sexta-feira passada.



“Fiz uma asneira” disse Sebastien Clouet à ex-companheira anunciando que se iria “matar”. A ex-mulher telefonou imediatamente para a polícia contando que o francês poderia ter acabado de assassinar a sua atual esposa.

Os agentes deslocaram-se a casa de Glória Lourenço e confirmaram as piores suspeitas. A lusodescendente “estava morta”, tendo sido violentamente assassinada com 15 facadas “no tórax e no pescoço” desferidas por duas facas diferentes “do tipo facas de cozinha descobertas cheias de sangue no local da tragédia”, concluiu a autópsia realizada domingo. O relato do crime foi feito por Éric Mathais, procurador geral de Dijon num comunicado enviado à comunicação social e citado pela France Bleu.

A portuguesa deixa um filho de 8 anos, fruto de uma anterior relação. Na altura do crime o menino não estava em casa.

Após a descoberta do “corpo sem vida” da lusodescendente as equipas da polícia iniciaram uma busca “muito ativa” para encontrar Sebastien Clouet, de 46 anos, e gestor da empresa de caminhos de ferro franceses.

O automóvel do francês foi encontrado parado na autoestrada A6 perto de Pouilly-en-Auxois e o seu corpo foi descoberto pouco depois por baixo de um viaduto da mesma estrada “do qual obviamente se acabara de atirar”, refere o procurador de Dijon.

Uma investigação por “flagrante delito sob a acusação de homicídio agravado” foi aberta pelo Ministério Público de Dijon para “determinar as circunstâncias exatas do crime” e está a ser realizada pelas brigadas de Dijon, Is-sur-Tille e Beaune.

Europa. Casos de violência doméstica aumentaram 60% durante confinamento O número de casos de violência doméstica durante o confinamento imposto pela pandemia da covid-19 aumentou até 60%, alertou hoje o departamento europeu da Organização Mundial de Saúde, manifestando “profunda preocupação”.

Condenado por vários crimes

O marido de Glória Lourenço era bem conhecido da polícia por vários motivos, frisou o procurador.

Embora Glória Lourenço nunca tenha apresentado queixa por violência doméstica contra o marido, a ex-mulher de Sebastien Clouet apresentou. A 3 de julho de 2017 este francês foi “condenado pela justiça a pagar uma multa por atos de violência doméstica contra a sua ex-mulher”, referiu Éric Mathais.

Sebastien Clouet voltaria aos tribunais franceses a 13 março de 2019, desta vez acusado de “realizar escavações arqueológicas sem autorização”, pelo qual foi condenado a uma multa suspensa.

O marido de Glória Lourenço estava tinha sido também “intimado a comparecer no Tribunal Criminal de Dijon, a 9 de setembro de 2021 por vários roubos”. Contra este francês estava ainda a decorrer outro processo por “porte ilegal de armas de coleção”.

A pandemia prejudicou as mulheres e as queixas ouvem-se em português Havia dezenas de vozes lusófonas entre os milhares que saíram à rua no Dia Internacional da Mulher no Luxemburgo. O Contacto foi ouvi-las. São lutas sentidas e contadas em português.

Comunidade em choque

A morte brutal de Glória Lourenço deixou em choque Beire-le-Châtel e a comunidade portuguesa ali residente.

A associação Portugais de Dijon ULFE, uma das filiais da Associação Luso-francesa Europeia publicou uma mensagem de condolências emotiva nas suas redes sociais sobre o falecimento de Glória Lourenço, filha do português Joaquim Lourenço, conhecido por “Loulou", seu dirigente associativo.

“Sentiremos falta do teu sorriso, do teu bom humor, da tua bondade, de ti Glória”, lê-se na mensagem que mostra também o apoio “ao nosso Papy Loulou "a nossa mascote ULFE" (tu e a tua irmã e os seus netos são o seu orgulho)”. A mensagem termina dizendo que “todos gostavam” desta portuguesa cuja vida terminou tragicamente devido a violência doméstica.

Durante o dia de hoje o município de Beire-le-Châtel colocou à disposição dos residentes uma equipa de psicólogos para apoio a adultos e crianças que se sentem fragilizados e chocados com o assassinato da lusodescendente.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.