Crime

França. Polícia encontra cadáver mumificado perto dos Pirenéus

Redação Ainda não é possível determinar se o corpo é de um homem ou de uma mulher.

Um cadáver mumificado foi descoberto nesta segunda-feira à noite, em Tarbes (Altos Pirenéus) por agentes da polícia à procura de um bezerro que tinha escapado de um matadouro.

O corpo, que ainda é impossível determinar se é de um homem ou de uma mulher, estava na margem do rio Gespe, entre o parque de estacionamento do hospital e uma lavandaria, de acordo com uma fonte da investigação citada pela AFP.

A forma como o cadáver foi encontrado também é insólita. As autoridades franceses procuravam um bezerro que tinha "saltado a vedação de um matadouro" e a perseguição tinha como objetivo evitar qualquer acidente de trânsito.

Aberto inquérito judicial

O animal foi visto na estrada de Tarbes por volta da uma hora da madrugada e "foi em direção à tal lavandaria, entrou num bosque e caiu numa ravina cheia de silvas. Foi aí que a polícia encontrou um cadáver", cita a mesma fonte.

O animal só foi encontrado de manhã, de acordo com o proprietário.

Foi aberto um inquérito judicial e deverá ser realizada uma autópsia ao corpo no fim da semana, no instituto forense de Toulouse.

