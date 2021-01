Governo francês decretou recolher obrigatório ao final da tarde como medida para travar número de casos de covid-19, numa altura em que o país já ultrapassou as 70 mil mortes.

França. Pode sair depois das 18h só nestes casos

Ana Patrícia CARDOSO Governo francês decretou recolher obrigatório ao final da tarde como medida para travar número de casos de covid-19, numa altura em que o país já ultrapassou as 70 mil mortes.

Desde sábado passado, o país está recolhido a partir das 18 horas e durante, pelo menos, 15 dias. O Governo francês endureceu as restrições (antecipou duas horas o recolher e estendeu a toda a França) e espera que estas sejam eficazes no combate ao novo coronavírus, num momento em que já foram detetados quase três milhões de casos positivos, desde o início da pandemia.

As poucas exceções para sair depois dessa hora necessitam de um certificado a comprová-las. É possível sair depois das 18h00 se for o trajeto casa/trabalho mas é preciso apresentar comprovativo do empregador.

Por questões de saúde, no caso, pode ser obtida uma isenção para consultas ou cuidados que não possam ser prestados à distância, bem como para a compra de medicamentos. A ajuda a pessoas vulneráveis ou precárias é possível, mas também em caso de morte ou doença grave de um familiar.

Por razões familiares urgentes ou pessoas com deficiência e seus acompanhantes. "As autoridades de aplicação da lei mostram discernimento e tolerância para com as pessoas que têm dificuldade em descarregar e preencher o certificado devido à sua deficiência ou vulnerabilidade", como afirma a câmara de Ile-de-France.

É possível sair para fazer face a um pedido judicial ou administrativo mas é preciso convocação oficial. Por fim, passear os animais de estimação também é permitido, se num raio máximo de um quilómetro de distância de casa.









