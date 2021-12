Medida entra em vigor a partir de amanhã, quarta-feira.

Covid-19

França. Passe sanitário para maiores de 65 anos só com terceira dose

AFP Medida entra em vigor a partir de amanhã, quarta-feira.

Se tem mais de 65 anos, terá de ter levado a dose de reforço da vacina contra a covid-19 para ter um passe sanitário válido. Esta alteração é válida a partir de amanhã mas não se fica por aqui. Dentro de um mês, a 15 de janeiro, será aplicada a mesma exigência a todos os adultos a partir dos 18 anos.

"A partir de 15 de dezembro, as regras para o passe de saúde serão alteradas para pessoas com mais 65 anos. Estas pessoas terão de ter tido o seu reforço, assim que forem elegíveis, e ao fim de um máximo adicional de 4 semanas. Após este período, o seu código QR será automaticamente desativado", anunciou o Executivo francês citado pela AFP.

O CovidCheck em França permite aceder a todos os locais públicos, desde restaurantes a bares, como também a concertos e espetáculos. Como a vacinação não é obrigatória em França, é possível ter também o passe sanitário através da realização de testes antigénio ou PCR, que não são comparticipados sem receita.



"Temos sido claros quanto às regras", disse Gabriel Attal, porta-voz do Governo em entrevista à France Info. "O passe está condicionado à dose de reforço e a campanha de vacinação está aberta desde o início de setembro, há mais de três meses".

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Mesmo que tenha o passe desativado por algum tempo, este é "reativado se tomar a sua terceira dose", diz Gabriel Attal.

Confrontado com as dificuldades no acesso às consultas de vacinação, Gabriel Attal confirmou, na sexta-feira, que abriram "8 milhões de vagas até ao início de janeiro".





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.