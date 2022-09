Este não é o primeiro caso neste hospital francês.

Saúde

França. Paciente de 81 anos morre após 20 horas de espera nas urgências

AFP Não é a primeira morte no Hospital Universitário de Estrasburgo, que tem vindo a acusar sobrecarga nos serviços e camas insuficientes.

Um idoso de 81 anos morreu nas urgências do Hospital Universitário de Estrasburgo (HUS) após uma espera de 20 horas, segundo o hospital e o sindicato Force Ouvrière (FO), que escreveram ao ministro da Saúde, François Braun, para denunciar "o funcionamento insalubre das urgências".

"A morte foi comunicada à Agência Regional de Saúde (ARS) no portal nacional de acontecimentos adversos graves (EIG)", disse a direção dos HUS numa declaração, segundo a qual "toda a comunidade hospitalar reitera as suas sinceras condolências à família do falecido.

"Qualquer morte dentro da nossa instituição continua a ser uma situação difícil para toda a comunidade hospitalar", pode ler-se ainda.

CHL tem uma dezena de pacientes em "lista negra" Há indicações dadas ao 'staff' do hospital para não atender determinadas pessoas. Informação está a causar polémica.

De acordo com o secretário-geral da FO, Christian Prudhomme, o idoso passou "cerca de vinte horas numa maca numa área de cuidados" antes de ser descoberto morto durante uma mudança de turno. Não foi divulgada a razão da ida às urgências.

Este não é o primeiro caso neste hospital francês. Em março, um paciente já tinha morrido nas urgências do mesmo estabelecimento, vítima de uma hemorragia digestiva. O paciente tinha esperado 12 horas, o que despertou a ira de enfermeiros que tinham denunciado a falta de camas hospitalares e o congestionamento no hospital.

A carta do FP chegou ao ministro da Saúde na terça-feira. "Esta (nova) morte chega 36 horas após os nossos representantes da FO terem apresentado um alerta a denunciar uma enésima situação de bloqueio e sobrecarga nas urgências" do Novo Hospital Civil (NHC) em Estrasburgo, sublinha a carta, consultada pela AFP.

OGBL exige mais médicos no norte do Luxemburgo Sindicato considera que estas profissões têm de ser mais atrativas.

O sindicato informa que "a 30 de agosto às 23h", havia "50 pacientes para 30 lugares em macas com veículos à espera na sala de urgências", uma situação que não mostraria "qualquer melhoria" no dia seguinte, "com 40 pacientes, 26 dos quais em macas durante mais de 12 horas".

"Temos o direito de questionar a multiplicidade de acontecimentos graves" neste departamento "e a incapacidade de fornecer respostas e soluções", escreve o sindicato, segundo o qual "300 camas" foram fechadas e "250 postos de enfermagem" estão por preencher.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.