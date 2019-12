A análise da imprensa internacional à 'jeudi noir' (quinta-feira negra, em português) ou ao dia em que os franceses dão o 'sim' à paralisação geral e à sua causa.

França. O país que ama as greves e desconfia das reformas de Macron

O dia de greve geral em França, a 'jeudi noir' está a paralisar o país e é assunto na imprensa internacional. Na edição de hoje, o diário francês Le Monde denota uma "certa incompreensão" da parte da imprensa estrangeira à greve geral.

Por um lado, os franceses apoiam os grevistas, mas também concordam que o sistema de pensões necessita de ser mudado, algo que o presidente francês, Emmanuel Macron, quer fazer. Mas os franceses desconfiam do plano de Macron. Vários jornais estrangeiros são unânimes: esta é a maior batalha que o presidente francês enfrenta desde que chegou ao poder.

Quem vai vencer o braço de ferro?

"Entrou em ação o tradicional paradoxo francês sobre as greves: a maioria simpatiza com os grevistas, mas também apoia a reforma", lê-se no britânico The Times.

Uma paralisação organizada por uma "coligação improvável", como descreve o correspondente deste jornal em Paris, que vai desde os ferroviários a cantores de ópera unidos no esforço de aniquilar o plano de reforma do sistema "barroco" de pensões francês.

Se este movimento não se sustentar, "o impopular presidente terá vencido a batalha e poderá dedicar-se à difícil tarefa de restaurar a confiança da população, com vista à sua reeleição em 2022". Caso contrário, Macron iniciará "uma longa jornada num inverno cheio de conflitos", acrescenta o The Times.

Tudo depende do humor dos franceses

"Esta é a greve mais anunciada e preparada de todos os tempos (…) é o dia da França nas ruas contra Macron e o seu plano de reforma das pensões, até agora fracassado pelos seus antecessores", avança, por seu turno, o italiano Corriere della Serra, outro dos mencionados no artigo do Le Monde.

"76% dos franceses concordam com a necessidade de reformar o sistema de pensões, mas ao mesmo tempo 64% não acreditam que o governo possa fazê-lo", explica o jornal italiano sublinhando que a partir de amanhã, sexta-feira, o "humor dos franceses" será analisado: "se a percentagem dos que apoiam a greve for sustentável o protesto continuará até ao fim", escreve, por fim.

Um Natal como o de 2018 e de 1995?

Para esta paralisação o Corriere della Serra antecipa um "segundo Natal como o de 2018, com as ruas a pegar fogo todos os sábados, com os coletes amarelos em guerra".

Também o alemão Handelsblatt recorda outra greve em dezembro, a de 1995. "Uma mobilização assim forte aconteceu há 24 anos, em dezembro de 1995. Também por causa da reforma das pensões. Depois de mais de três semanas de greve o então primeiro-ministro Alain Juppé entrou em colapso e deixou cair o seu plano". A tribuna do jornal deixa mesmo a pergunta: "A história repete-se?".

Em França, existe a "greve por procuração", ou seja, "mesmo aqueles que não são afetados ou não participam na paralisação têm simpatia por aqueles que agem". Por isso, não é claro para onde a população se irá inclinar daqui a uns dias.

Em defesa do bem-estar

Já o inglês The Guardian lembra o quanto os franceses apreciam e defendem o seu "bem-estar". E considera o seu sistema de pensões, "um dos melhores do mundo", o que explica porque esta paralisação ganhou facilmente tamanha adesão. "A convocação da greve foi feita pelos sindicatos ferroviários que possuem determinadas regalias". Mas daí se espalhou para outros sindicatos. Os que protestam parecem formar "uma secção transversal à sociedade francesa reunidos por um objetivo comum", pode ler-se num artigo de opinião do jornal inglês.

Para os franceses, "a reforma das pensões é apenas o seu último esforço para acabar com o estado de bem-estar social", vinca.

O país de todas as greves

Do outro lado do Atlântico, a imprensa norte-americana mostra-se ainda mais confusa pelo paradoxo: os franceses apoiem simultaneamente a greve e a sua causa mas também a reforma do sistema de pensões.

O The Washington Post lembra que as "greves e protestos são uma das características conhecidas da vida francesa, desde a revolta estudantil de 68 até às manifestações dos 'coletes amarelos' que surpreenderam o governo pelo seu vigor e violência.

"Nenhuma outra democracia ocidental tem tanta tolerância para carros queimados e janelas partidas", considera. Além de que, "as propostas de Macron sobre a reforma das pensões não parecem assim tão radicais para os observadores estrangeiros, especialmente para os dos EUA, denota a publicação norte-americana.

Franceses odeiam mudanças

Também o The New York Times, citado pelo Le Monde, escreve que os grevistas franceses estão a protestar contra a reforma do "generoso sistema de pensões" que consideram ao mesmo tempo "um dos mais complicados do mundo".

O correspondente deste diário americano lembra que "a idade média da reforma [em França] está entre as mais baixas", e que o "turismo sénior está cheio de clientes saudáveis". E acrescenta que o país tem uma das mais baixas taxas de pobreza sénior do mundo".

Mas a França é um país que "ama manifestações e odeia mudanças, especialmente numa altura de medo quanto à globalização e às mudanças climáticas", acaba por concluir.

