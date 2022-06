Depois de dois anos e meio de pandemia, o número de jovens que pede ajuda psiquiátrica no país não diminuiu e, pelo contrário, está a aumentar.

França. Número de jovens que pede ajuda psiquiátrica está a aumentar

A crise sanitária provocada pela covid-19 desencadeou uma onda se precedentes de mal-estar entre os mais jovens: dois anos e meio mais tarde, os problemas psiquiátricos não diminuíram ainda e os médicos estão preocupados, sobretudo pela falta de meios.

"Desde setembro de 2020, tem havido um claro aumento no número de visitas de urgência para tentativas de suicídio", afirmou Vincent Trebossen, psiquiatra infantil no hospital Robert-Debré, no nordeste de Paris, à AFP.

Os casos aumentaram em 25% em janeiro, fevereiro e março de 2022, em comparação com o mesmo período em 2021. E, de acordo com o último boletim da Santé Publique francesa, as visitas de emergência para atos suicidas, ideias suicidas e perturbações de humor entre os jovens de 11-17 anos permaneceram no início de maio "a um nível elevado". Um número mais elevado do que no início de 2021. Ainda, 80% dos comportamentos suicidas envolvem raparigas jovens, o que não é novidade.

No departamento de psiquiatria infantil e juvenil de Robert-Debré, a idade em que os primeiros atos são cometidos está também a ficar mais reduzida, e cada vez mais medicamentos estão a ser tomados. "Quando saímos do primeiro confinamento, pensamos que seriam circunstâncias excecionais, com um nível de stress extremamente elevado. A surpresa é que o aumento das crises se mantém ao longo do tempo", diz Trebossen.

Os médicos estão agora a tentar perceber porque continua - e aumenta - uma tendência que começou antes da covid-19, acelerou com a crise sanitária e não diminuiu desde então. "Raramente é apenas uma causa que leva a um ato suicida, mas antes uma acumulação de fatores de stress num terreno mais ou menos vulnerável", explica o psiquiatra à AFP. Por vezes, uma simples "má nota na escola" pode mudar tudo. Em muitos lugares, "as camas estão saturadas", confirmou.

Por vezes, as crianças ficam na sala de emergência durante uma semana, sem poder beneficiar dos cuidados mais apropriados, enquanto esperam por um lugar na psiquiatria infantil. Nos últimos meses, o tempo necessário para obter uma consulta com um psiquiatra tem aumentado significativamente no país.

Várias associações infantis pediram à primeira-ministra, Elisabeth Borne, para que pusesse em prática um plano de emergência para a saúde mental dos jovens perante "a gravidade da situação", considerando que os recursos "largamente insuficientes" estão a ser mobilizados.

Face às necessidades crescentes, foram criadas algumas estruturas, como a Atrap, em Paris, que promete uma resposta rápida (48 horas no máximo) aos jovens dos 10 aos 15 anos em estado de crise e que não dispõem de cuidados psiquiátricos no seu setor. Mas só é acessível aos parisienses.

