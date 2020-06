A partir de hoje, 2 de junho, abrem bares e restaurantes, escolas, praias e casinos. As viagens deixam de ter a limitação a 100 km.

França. Nova fase de desconfinamento começa esta terça-feira

Ana Patrícia CARDOSO A partir de hoje, 2 de junho, abrem bares e restaurantes, escolas, praias e casinos. As viagens deixam de ter a limitação a 100 km.

Uma nova fase de desconfinamento em França começa esta terça-feira, 2 de Junho. Bares e restaurantes vão poder abrir portas e as escolas retomam a atividade.

Um decreto especifica as medidas para a segunda fase da desconfinamento a partir de terça-feira e, se necessário, prevê a possibilidade de reconfigurações localizadas.

Os estabelecimentos alimentares e de bebidas são autorizados a reabrir portas com regras sanitárias: um máximo de dez pessoas por mesa, pelo menos um metro entre cada grupo. Não é permitida a permanência na Ile-de-France, Mayotte ou Guiana Francesa, sempre em alerta laranja.

As escolas também voltaram ao "novo normal". O protocolo sanitário rigoroso em vigor não será alterado: será respeitada uma distância mínima de um metro entre os alunos, ou o número de crianças em cada classe primária será limitado a 15. As escolas secundárias também retomam as aulas. Os exames acionais foram substituídos por uma avaliação contínua. Na zona laranja, as escolas secundárias só terão como prioridade os alunos do sexto e quinto anos.

Máscaras obrigatórias

O uso de uma máscara protectora é obrigatório para "qualquer pessoa com onze anos ou mais" a bordo de comboios, aviões, navios, transportes públicos e também em estações ferroviárias e aeroportos. Em todos os outros lugares, é "recomendado".

O novo decreto limita os preços do gel ou soluções hidroalcoólicas, bem como das máscaras, a "95 cêntimos de euro incluindo todos os impostos por unidade, independentemente do método de distribuição".

Embora os movimentos sejam novamente autorizados sem o limite dos 100 km a partir de hoje, em todo o território, o decreto estipula que cada presidente da Câmara poderão voltar a restringi-los, se necessário, a fim de combater a propagação do vírus, a nível dos departamentos ou mesmo mais localmente.

No entanto, as fronteiras permanecem fechadas até 15 de junho. Para permitir estas viagens, o secretário de Estado dos Transportes, Jean-Baptiste Djebbari, anunciou no domingo que "100% da oferta da SNCF" seria comercializada a partir de "meados de Junho", com o levantamento da restrição de um lugar em cada dois ocupados.

O acesso será possível novamente nas piscinas, pavilhões desportivos e ginásios mas será necessário esperar até 22 nas zonas laranja. No entanto, as condições de acolhimento serão bastante rigorosas, com reservas obrigatórias, prazos máximos permitidos e medidas de higiene drásticas. Os desportos colectivos, pelo contrário, continuarão proibidos até 22, mas os desportistas profissionais poderão retomar a formação esta terça-feira "com um protocolo médico rigoroso".

Cultura de portas abertas

Os auditórios e teatros poderão reabrir na zona verde a 2, com o uso obrigatório de máscaras. Os cinemas, por outro lado, terão de esperar até 22. Museus, monumentos e castelos também podem abrir esta terça-feira, mas devem ser usadas máscaras e "devem ser respeitadas as regras da distância física".

Parques de campismo, aldeamentos turísticos e alojamento turístico: reabertura em 2 de Junho "com uma capacidade máxima de 5.000 pessoas". Parques de lazer, jardins zoológicos reabrem hoje com reservas e distância limitada.

Os eventos culturais e desportivos permanecerão suspensos e as discotecas, cinemas, salas de jogos, estádios, campos de corridas permanecerão fechados ao público até 22. Os casinos poderão reabrir nesta terça-feira nas zonas verdes, mas só serão permitidas as 'slot machines' e as formas eletrónicas de jogo. Os jogos de mesa continuarão, por enquanto, a ser proibidos.

Depois dos parques no passado fim-de-semana, as praias poderão voltar a receber o público. Os lagos também estarão acessíveis. A fim de respeitar as regras sanitárias, algumas praias estão a criar espaços feitos de madeira, a fim de preservar a distância entre os banhistas e a regra dos 4m2, como espaço mínimo por pessoa.

