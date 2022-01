O Governo adiantou que que as autoridades sanitárias negaram a possibilidade, para já, de estender o uso generalizado destas máscaras, não seguindo, assim, o exemplo de países como a Áustria.

França não vai generalizar o uso das máscaras FFP2

As autoridades sanitárias francesas não são favoráveis à generalização do uso de máscaras FFP2, embora estas sejam mais protetoras contra a propagação do coronavírus, disse nesta segunda-feira, 10, o ministro da Saúde, Olivier Véran.

"O parecer do Alto Conselho de Saúde Pública (HCSP, sigla em francês), não vai no sentido de uma extensão do uso do FFP2", adiantou o ministro durante uma audiência no senado.

As máscaras FFP2, que são utilizadas principalmente no universo médico, são mais protetoras do que a grande maioria das máscaras cirúrgicas utilizadas pela população para evitar a transmissão do coronavírus. A Áustria tornou-as obrigatórias ao ar livre, na semana passada. Mas este parece não ser o caso de França, num futuro próximo.

"Segundo o HCSP, estamos bastante longe de estender as FFP2 a outras categorias profissionais, para além dos profissionais de saúde", disse Veran, adiantando que "incluindo no setor dos cuidados", só seria recomendado para aqueles "que são atualmente considerados em risco porque estão expostos a gotículas" portadoras do vírus.

O ministro disse que o governo ainda "discutiria" a questão, mas o executivo tem geralmente seguido os conselhos oficiais das autoridades de saúde desde o início da pandemia.

