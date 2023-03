A vítima for esfaqueada onze vezes.

Feminicídio

França. Mulher esfaqueada até à morte por namorado

Uma mulher foi encontrada sem vida na quinta-feira à noite, vítima de múltiplas facadas, na sua casa em Melun (Seine-et-Marne, região da Ile-de-France).

O autor do crime terá sido o namorado, que se atirou de uma janela em seguida, avançaram à AFP fontes policiais. É a primeira vez na cidade "que uma mulher é morta com uma faca pelo próprio parceiro", disse um agente da polícia.

Por volta das 22h30, os serviços de emergência descobriram o corpo do homem de 45 anos, que se tinha atirado do oitavo andar. Quando subiram ao seu apartamento, encontraram o corpo de uma mulher que tinha sido esfaqueada onze vezes.

Este é mais um crime que serve de exemplo para a discussão sobre a segurança da mulher em França. Em 2021, o número de feminicídios aumentou 20% em relação ao ano anterior, com 122 mulheres mortas pelo seu cônjuge ou ex-cônjuge. Em 2020, contaram-se 102 vítimas mortais de feminicídio, de acordo com números do Ministério do Interior.

