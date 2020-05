Acidente envolveu missão de salvamento "difícil".

França. Mulher de 50 anos sofre acidente grave na A4

Uma mulher de 50 anos, de Thionville, foi vítima de um acidente na quarta-feira à hora de almoço da A4.

Segundo os meios de comunicação social na Lorena, uma mulher de cinquenta anos, conduzindo um Nissan Juke, perdeu o controlo do seu veículo perto de Ville-en-Woëwre, na fronteira do Meuse.

Apesar de já ter sido aberto um inquérito para investigar as origens do acidente, que pelo estado do carro parece ter sido violento, as circunstâncias em que terá acontecido ainda não foram determinadas.

Os destroços do carro após o acidente RL

O carro terá capotado várias vezes, terminando a sua corrida numa ribanceira.

Um Serviço móvel de urgências e reanimação de Val de Briey interveio no local. Segundo o reportado, quando a equipa de socorro chegou, terá constatado que a condutora não estava dentro do veículo, embora estando por baixo dos destroços. Ao iniciarem a missão de salvamento, a equipa de socorro constatou que a vítima do acidente estava ferida com "numerosos traumas".

O Républican Lorrain. descreve a intervenção como "difícil", uma vez que terá exigido desencarcerar a vítima do meio dos destroços, com especial cuidado com a sua coluna, com "recurso a uma corda e um colchão de concha".

"A vantagem deste sistema é que não provoca tremores na vítima. Tivemos de imobilizá-la o mais possível para lhe poupar as costas. Este dispositivo também garantiu a subida do aterro: os nossos homens não devem cair enquanto trazem de volta a vítima", especificou o tenente Poésy, que dirigiu as operações.

A condutora, que não corre risco de vida, foi transportada para o hospital de Mercy.

