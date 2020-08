Mais de mil passageiros a bordo de um TGV que viajava para Paris tiveram de pernoitar nas carruagens na madrugada de domingo para segunda-feira, no sul de França. Os caminhos de ferro franceses (SNCF) esperam que a stituação esteja resolvida só na terça-feira.

França. Mil passageiros passam noite dentro de TGV

Os mil passageiros do TGV 8538 foram transferidos nas primeiras horas da manhã desta segunda para outro comboio que viajava para Bordéus por volta das oito da manhã e depois para Paris, de acordo com uma porta-voz da SNCF Nouvelle-Aquitaine. Os passageiros, que saíram de Hendaye para chegar a Paris no domingo às 16h20, foram bloqueados toda a noite, primeiro em Morcenx e depois em Ychoux, separadas por 50 km de distância, no departamento de Landes. O comboio duplo foi parado "na sequência de uma sucessão de problemas de fornecimento de energia" no sector Dax, de acordo com a Nouvelle-Aquitaine SNCF.



Um outro TGV que deveria ter saído de Hendaye às 17:55 e chegar a Paris-Montparnasse às 22:00, já tinha saído atrasado e acabou por ficar preso em Biarritz, onde outro comboio já não tinha podido partir às 15:45.

Os dois TGV seguiram juntos para Hendaye. Um terceiro comboio foi bloqueado entre Dax e Bordeaux. "É uma confusão; há famílias, há crianças e não temos informações. O pessoal está sobrecarregado. Prometeram-nos comida e bebida mas no final não recebemos nada", lamentou um jornalista da AFP no comboio.

Os comboios franceses já informaram que uma avaria elétrica está na origem dos incidentes. O comboio duplo foi parado "na sequência de uma sucessão de problemas de fornecimento de energia" no sector Dax, de acordo com a Nouvelle-Aquitaine SNCF. Nenhum comboio circulará na segunda-feira nas linhas Bordeaux-Hendaye e Bordeaux-Tarbes. "Muitas reparações foram feitas, mas estamos a conduzir uma investigação completa", acrescentou a SNCF. Em declarações à rádio francesa RMC, o ministro dos Transportes Jean-Baptiste Djebbari afirmou esta segunda que "os carris poderiam ser reabertos na terça-feira de manhã mas os trabalhos vão continuar". Sessenta quilómetros de carris foram danificados, especialmente ao nível das catenárias", acrescentou Jean-Baptiste Djebbari.

Nas redes sociais, os passageiros mostravam a sua frustração pelos últimos momentos de férias atribulados e temendo a pandemia da covid-19. "As pessoas estão cansadas, famintas, sedentas. Nenhuma notícia, incidente após incidente, nenhum comboio de intercâmbio, escreveu um dos passageiros a bordo de um dos TGV no Twitter.



"Estamos no comboio que sai de Biarritz às 12:23 e são 3 da manhã. 1100 passageiros a bordo: poderíamos ter máscaras para não acrescentar aos registos desta viagem de pesadelo o do maior aglomerado?", escrevia Isabelle Rucart, uma passageira.

Compensação a 300%

A transferência dos passageiros, organizada durante a noite, demorou mais de duas horas. De acordo com as autoridades de Landes, cerca de 70 passageiros do TER (Expresso Regional) e de um dos TGVs tiveram de ser alojados. Mas 445 passageiros de dois outros comboios tiveram de permanecer nas carruagens.

"Não sabemos o que vai acontecer", disse um repórter da AFP esta segunda-feira de manhã, num dos comboios. "Acabaram de nos chamar para ir buscar croissants! Foram distribuídas máscaras, cobertores, água engarrafada e pequeno-almoço".

"Estamos atualmente a estudar diferentes soluções para repatriar estas pessoas, para que possam regressar a casa o mais depressa possível e nas melhores condições possíveis", disse fonte dos caminhos de ferro franceses. "A compensação para os passageiros dos três comboios ascende aos 300% e todas as despesas acessórias, hotéis e táxis são também reembolsadas", de acordo com a mesma fonte.

