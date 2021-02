Não há terceiro confinamento mas o Governo francês está a apostar em medidas mais duras para fazer frente às novas variantes do coronavírus.

França. Medidas mais apertadas nas escolas

França atravessa um dos momentos mais difíceis da pandemia com a propagação das variantes inglesa e sul-africana no país. Perante o agravamento dos números de novos casos e mortes nos últimos dias, as autoridades ponderavam um terceiro confinamento mas o Governo de Emmanuelle Macron acabou por decidir o fecho das fronteiras a países fora da União Europeia. Mantém-se o recolher obrigatório das 18h às 06h e há medidas mais restritivas, nomeadamente nas escolas.

Os estabelecimentos de ensino reabriram a quatro de janeiro e, mesmo com o agravamento da situação pandémica, o ministro da educação, Jean-Michel Blanquer, já disse que estas "serão as últimas a fechar". Mas o reforço das medidas está em marcha e, para além do uso de máscara obrigatório a partir dos seis anos, vai haver maior controlo nos contactos de risco.

De acordo com as novas regras da tutela, se houver um caso confirmado de uma das novas variantes entre os alunos, todos os alunos dessa turma são considerados casos de risco e têm de permanecer em casa durante sete dias. Até agora, eram necessários três casos de infeção na mesma sala para toda a turma ir para casa.

A exceção é feita para os professores infetados. Nestes casos, não é necessário colocar toda a turma em quarentena, desde que o docente tenha usado uma máscara de categoria 1 fornecidas pelo Ministério francês.

Citado pelo Wort, o sindicato das escolas e professores, Snuipp-FSU, já fez saber que se a medida se aplicar também a creches "a sua implementação vai exigir um acompanhamento conjunto por parte das autoridades sanitárias e académicas para ser realmente eficaz", uma vez que os testes são mais difíceis de realizar em crianças pequenas.

A outra mudança vai acontecer nas cantinas. Será exigido uma distância de dois metros entre pessoas, quando antes era de apenas um metro. O último balanço geral dá conta de 76.512 e 3.201.461 casos positivos em França.

