França. Máscara passa a ser obrigatória em Estrasburgo

A obrigação da máscara será imposta a partir deste sábado, 29, às 8 da manhã, e "até pelo menos 30 de Setembro" em Estrasburgo e nas outras 12 comunas do departamento com mais de 10.000 habitantes, anunciou Josiane Chevalier, presidente do departamento do Baixo Reno.



O uso de máscara fica, então, imposto a "pessoas com mais de 11 anos de idade", afirmou Chevalier.

Pessoas que praticam actividades físicas, desportivas e artísticas e pessoas portadoras de deficiência que apresentem um certificado médico ficam isentas desta obrigação.



A câmara revela que está preocupada com a rápida aceleração de casos de covid-19 "especialmente entre os jovens" com uma "taxa de incidência continua a duplicar todas as semanas".

"A taxa chega mesmo a 91 novos casos entre os jovens de 20-29 anos que, na maioria das vezes assintomáticos, contribuem para a propagação do vírus sem o saberem", revelou o presidente.



