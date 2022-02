França. Máscara deixa de ser obrigatória no interior a partir desta segunda-feira

Continua a ser obrigatória nos transportes públicos.

A França volta a aligeirar as restrições sanitárias no combate à covid-19, à medida que a situação pandémica no país está controlada. A partir desta segunda-feira, a máscara deixará de ser obrigatória no interior dos locais que estão sujeitos ao 'passe vacinal'. Isto é, já não será preciso estar de máscara em museus, cinemas e restaurantes franceses, por exemplo.

No entanto, continua a ser obrigatória nos transportes públicos, como comboios e aviões, onde o passe vacinal também vigora. O uso de máscara já não era obrigatório ao ar livre desde 2 de fevereiro.

As regras também mudam para os casos de contacto. A partir de agora, só é necessário um teste (autoteste, PCR ou teste antigénico) dois dias após ter sido declarado caso de contacto, em vez dos três que eram pedidos até aqui. Se o autoteste for positivo, ainda é necessário um teste antigénico ou PCR para confirmar o resultado. A duração do isolamento (sete dias) permanece inalterada.

Também a partir de hoje, uma criança que seja considerada como caso de contacto só terá de fazer um autoteste dois dias depois (com resultado negativo) antes de ser autorizada a regressar à escola.

Segundo o Governo francês e o Alto Conselho de Saúde Pública (HCSP), estas medidas são justificadas pela queda do número de hospitalizações desde o pico no final de janeiro.

Na semana passada, o ministro da Saúde, Olivier Véran, avançou que se "prevê um levantamento do passe vacinal em meados de março" se os números continuarem a descer. O ministro considera que, com "vigilância" e "otimismo", o regresso à vida "normal" pode acontecer "nas próximas semanas".

