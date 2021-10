Ensino da língua no secundário profissional e para adultos, na região da Lorena, deverá ser reforçado em acordo bilateral entre a França e o Luxemburgo, esta semana.

Acordo lunguístico

França. Luxemburguês passa a ser ensinado do outro lado da fronteira

Ensino da língua no secundário profissional e para adultos, na região da Lorena, deverá ser reforçado em acordo bilateral entre a França e o Luxemburgo, esta semana.

O ensino do luxemburguês vai passar a ser reforçado e incentivado no outro lado da fronteira.

Esta terça-feira, noticia a edição francesa do Luxemburger Wort, os governos francês e luxemburguês deverão anunciar um reforço do ensino da língua luxemburguesa, na região da Lorena, para estudantes do ensino secundário profissional e no ensino para adultos.

Lisboetas vão "aprender" luxemburguês em cinco minutos Lisboa assinala esta sábado o Dia Europeu das Línguas com propostas lúdicas em que a ideia é experimentar e falar um pouco de uma nova língua, em escassos minutos, e o luxemburguês é um dos idiomas propostos.

A Académie de Nancy-Metz e o Ministério da Educação luxemburguês pretendem aumentar a formação linguística, não só para os adultos em formação contínua, mas também para jovens em escolas profissionais. Por isso, refere o mesmo jornal, a visita a Belval do Secretário de Estado francês para os Assuntos Europeus, Clement Beaune, deverá servir para firmar o acordo entre os dois países nesse sentido, no âmbito da Conferência Intergovernamental.



Atualmente, há 870 alunos franceses a frequentar cursos de luxemburguês, tanto no ensino básico como no ensino secundário, estando 14 escolas já envolvidas. Mas a ideia é estender a oferta em breve e, para isso, o Ministério da Educação do Grão-Ducado poderá disponibilizar professores para ensinar a língua do outro lado da fronteira.

No que respeita ao ensino de adultos, o luxemburguês poderá ser ensinado nos centros de formação contínua (Greta) de Longwy, Talange, Metz ou Thionville. Também as escolas profissionais da região poderão passar a incluir um módulo de língua luxemburguesa, ministrado à distância pelo Instituto Nacional de Línguas do Luxemburgo (INLL).





