França. Lares de idosos Orpea alvo de buscas em todo o país

AFP A acusação de abuso institucional baseia-se em cerca de 50 queixas de famílias de residentes. Vários estabelecimentos estão a ser alvo de buscas.

Na terça-feira foram lançadas várias buscas em estabelecimentos do grupo privado Orpea, no âmbito de uma investigação preliminar por "abuso institucional" levada a cabo em Nanterre, indicou o Ministério Público (MP), confirmando uma informação do site de notícias Mediapart.

A cadeia de lares de idosos, envolta em polémica desde o início do ano por alegados atos de negligência e maus-tratos a idosos, obteve recentemente autorização para abrir a sua primeira unidade residencial no Luxemburgo, em Merl. A aprovação do projeto pelo governo suscitou críticas por parte da OGBL e de uma parte da classe política luxemburguesa.

As buscas começaram na manhã de terça-feira, dia em que o grupo de lares de idosos apresentou o seu plano de transformação, numa tentativa de convencer o público de que pode mudar as coisas e melhorar as suas práticas e finanças.

Uma fonte próxima do caso disse à AFP que estas buscas, "realizadas em toda a França", deverão estender-se "ao longo de vários dias", tendo como alvo o Gabinete Central de Luta contra as Violações Ambientais e de Saúde Pública (Oclaesp, na sigla em francês). Buascas estão a ser feitas em "várias dezenas de estabelecimentos" da Orpea.

Acusação baseia-se em 50 queixas de familiares

Estas investigações juntaram-se a uma outra já em curso por violações da legislação laboral.



Neste caso, a acusação de abuso institucional baseia-se em cerca de 50 queixas de famílias de residentes: "perigo para a vida de outrem", "não assistência a uma pessoa em perigo", "homicídio involuntário" e "violência por negligência".

A advogada Sarah Saldmann representa a grande maioria dos queixosos. "Estas buscas são uma coisa positiva, talvez venha a lançar luz sobre certos atos que até agora não foram identificados", disse à AFP.

Ao mesmo tempo, a Orpea apresentou uma queixa contra desconhecidos e foi aberto um inquérito preliminar em meados de maio, nomeadamente por abuso de bens sociais.

Grupo também é investigado por delitos financeiros

Contactado pela AFP, o grupo disse que foi "chamado a apoiar as investigações em curso".

Em junho, a sede do grupo e os gabinetes regionais já tinham sido revistados como parte da investigação sobre "abusos institucionais", mas também de uma outra sobre alegados delitos financeiros. As buscas neste processo ainda estão em curso.

O grupo Orpea, que opera em 23 países e gere mais de 350 estabelecimentos em França, tem estado sob grande pressão desde a publicação, em janeiro, do livro de investigação "Les Fossoyeurs", escrito pelo jornalista Victor Castanet.

Nele, o jornalista denuncia os maus tratos infligidos aos residentes, a má utilização dos fundos públicos e as irregularidades na gestão do pessoal.

Na sequência de duas investigações administrativas, o governo francês remeteu o assunto para os tribunais. No final de abril, o MP de Nanterre abriu uma investigação em duas partes, uma por abuso institucional e a outra por delitos financeiros.

