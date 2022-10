A jovem desapareceu no dia 23 de outubro. Autópsia revela agora estrangulamento e suspeito já confessou o crime.

França. Justine Vayrac, a jovem de 20 anos que morreu estrangulada

"A autópsia ao corpo de Justine Vayrac, a mulher de 20 anos encontrada morta na passada quinta-feira, em Corrèze, revelou que tinha sido espancada antes de ser estrangulada, disse à AFP, nesta segunda-feira, fonte próxima do caso.

Os resultados dos testes para determinar se a vítima foi drogada ainda não são conhecidos.

Justine Vayrac, de Tauriac, natural de Lot, tinha desaparecido na noite de domingo, 23 de outubro, por volta das 4h da manhã, perto de uma discoteca em Brive, "La Charrette", onde estava com amigos.

De acordo com várias fontes, Justine sentiu-se mal na discoteca depois de beber álcool e decidiu ir dormir no carro. Foi aí que se cruzou então com o suspeito do crime, um "conhecido", segundo uma amiga da jovem.



De acordo com o Ministério Público francês, o suspeito é um jovem agricultor de 21 anos, que está preso e enfrenta acusações de violação, rapto e homicídio, e confessou na quinta-feira, ter "matado a vítima quando ambos estavam em sua casa e tinham acabado de ter sexo consensual".

O jovem vive na cidade de Beynat, e também disse aos investigadores que "lhe deu vários socos, o que terá causado a morte" de Justine, mãe de uma criança de dois anos e meio.

O arguido referiu, ainda, que usou uma "máquina agrícola" para "enterrar o corpo" na floresta. O corpo da vítima foi encontrado perto da sua quinta, após vários dias de buscas de uma equipa composta por 80 polícias.

