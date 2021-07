Esta é a primeira vez que a Igreja Protestante abençoa o casamento de duas pastoras lésbicas

Igreja Protestante abençoa primeiro casamento de pastoras lésbicas

Emeline Daudé e Agnès Kauffmann celebraram a sua união no templo Maguelone em Montpellier, este fim-de-semana. Esta é a primeira vez que a Igreja Protestante abençoa o casamento de duas pastoras lésbicas. São 10:30 da manhã em Montpellier e está a formar-se uma linha na praça do templo protestante de Maguelone. No topo das escadas, Emeline Daudé, 33, e Agnès Kauffmann, 31, dão as boas-vindas aos seus familiares e convidam-nos a sentarem-se nos bancos de madeira.

Há dois dias, já tinham dito "sim" numa pequena cerimónia na Câmara Municipal de Jacou (Hérault), perto de Montpellier. De acordo com a lei, a Igreja Protestante Unida de França (EPUdF) abençoa o seu casamento civil. Emeline Daudé e Agnès Kauffmann são as primeiras pastoras lésbicas a receber esta bênção. "O serviço será bastante clássico, mas com um toque moderno", explicam as futuras noivas. "Tentámos fazer as coisas de forma especial inserindo uma linguagem inclusiva", sublinham. Cada uma delas usava um fato azul marinho, durante a cerimónia.

