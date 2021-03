Transferência tem como objetivo aliviar pressão nos hospitais franceses na região da capital.

França. Hospitais de Paris vão transferir 100 pacientes covid-19

O governo francês avançou neste domingo que está a planear transferir cerca de 100 pacientes com covid-19 atualmente internados nas unidades de cuidados intensivos, na região de Paris. Medida servirá para evitar a ruptura de serviços nos hospitais e um possível confinamento na região onde moram cerca de 12 milhões de pessoas.

Dos cerca de 4.100 pacientes afetados pela covid-19 atualmente em cuidados intensivos, a nível nacional, cerca de 1.100 estão em hospitais da zona de Paris.

"No final da próxima semana, provavelmente cerca de 100 pacientes terão sido evacuados da região de Ile-de-France", disse o porta-voz do governo, Gabriel Attal, no aeroporto de Orly, onde dois pacientes - com 33 e 70 anos - foram transportados de avião para Bordéus.

Dois comboios especialmente equipados vão transferir "várias dezenas de pacientes para regiões que hoje estão sob menor tensão", acrescentou Attal, garantindo ainda que "estamos a fazer tudo para não termos de tomar medidas mais difíceis, mais restritivas", ou seja, fechar tudo outra vez. Contudo, o porta-voz deixou claro que está tudo em cima da mesa, uma vez que "tomaremos sempre as decisões que forem necessárias".

O recolher obrigatório continua em vigor em toda a França e restaurantes, cafés, cinemas, teatros e grandes centros comerciais foram encerrados. Ainda assim, o número médio diário de novos casos tem continuado a subir. No sábado, as autoridades francesas deram conta de quase 30 mil novos casos nas 24 horas anteriores e 174 óbitos, elevando o número total de mortos em França para 90.315, desde o início da pandemia.

