Crime

França. Homem de 71 anos esfaqueado em ataque homofóbico

Um jovem acabou por ser preso e confessou o crime, justificando o ataque com o facto do idoso ser homossexual e querer roubá-lo.

Um homem de 71 anos foi esfaqueado várias vezes perto de Rennes, a capital da Bretanha, confirmaram as autoridades francesas. A vítima foi encontrada a 16 de julho, por volta das 5h15, deitada numa rotunda em Betton, uma cidade a 10 quilómetros a norte de Rennes.

"A investigação levou à detenção de dois jovens, um com 17 anos a viver em Le Mans, e um jovem adulto, com 18 anos (ambos da Guiana), a viver em Rennes", disse o procurador da cidade em comunicado citado pela AFP. A dupla "foi encontrada em Le Mans, no veículo Mercedes roubado à vítima", acrescentou.

O septuagenário recebeu um atestado médico de um mês por incapacidade e o documento referia "seis feridas compatíveis com a ação de uma faca" bem como "fraturas da massa facial", cita a AFP. A investigação foi confiada à brigada de investigação da gendarmaria de Rennes.

O jovem de 18 anos foi encaminhado para o procurador do Ministério Público de Rennes nesta segunda-feira. "Foi aberta uma investigação criminal de tentativa de homicídio devido à orientação sexual da vítima e roubo com uma arma", disse a declaração. A sentença aplicada nestes casos é a prisão perpétua.

Durante as audiências, o suspeito disse ter encontrado a vítima por acaso na rua em Rennes, na noite de 14-15 de julho, e acordaram um encontro para 16. De seguida, admitiu "ter esfaqueado a vítima no veículo e fora", explicando o ato por causa da "suposta homossexualidade (...) mas também com o objetivo de a roubar".

A situação do menor, que não está envolvido nos atos criminosos, será "avaliada pelo Ministério Público de Le Mans relativamente a uma possível qualificação de receção de bens roubados", lê-se no texto.

