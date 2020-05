Há estabelecimentos que recusam abrir portas na região francesa de Moselle na próxima semana.

França. Há escolas na região da Moselle que vão manter portas fechadas

Ana Patrícia CARDOSO Há estabelecimentos que recusam abrir portas na região francesa de Moselle na próxima semana.

Na próxima semana, a França começa a aligeirar as medidas de confinamento decretadas por causa do novo coronavírus. Entre as medidas, está a reabertura gradual das escolas francesas que deverá acontecer a partir de segunda-feira, 11.

Alguns pais e professores consideram que aidna é cedo para abrir portas. Mais de 300 presidentes de Câmara franceses enviaram uma carta ao Presidente da República, Emmanuel Macron, pedindo o adiamento com base na certeza de que as condições sanitárias estabelecidos pelo governo não poderiam ser cumpridas a tempo.

Na passada terça, 5 de maio, Macron e o ministro da Educação, Jean-Michel Blanquer, falaram por videoconferência com autarcas e administradores de algumas escolas, a fim de esclarecer algumas dúvidas. Mas para alguns a proposta do executivo não é suficiente. Há mesmo escolas que optaram por não retomar a atividade escolar presencial, mesmo aqui ao lado do Grão-Ducado, na região francesa de Moselle. Algumas exceções para as escolas em Metz, Woippy e Sarrebourg que estão previstas retomar a atividade a 11 e 12 de maio.

Entretanto, de acordo com a RTL, há uma lista extensa de municípios da Moselle, cujas escolas não vão reabrir na próxima segunda-feira, 11 de maio e não têm data de retorno. Entre elas estão Amnéville, Algrange, Boulange, Bazoncourt, Bettange, Hayange, Saint-Avold, Aumetz, Marange-Silvange, Clouange, Rombas, Hombourg-Haut, Piblange, Gomelange, Eblange, Valmunster, Velving, Teterchen, Ottonville, Volmerange-les-mines, Longeville-lès-Metz, Lessy, Hayes, Courcelles-sur-Nied, Pierrevillers, Rosselange, Moyeuvre Grande, Moyeuvre Petite, Roncourt, Les Etangs , Gandrange, Burtoncourt, Goin, Saint-Julien-lès-Metz, Vaux, Chieulles, Scy-Chazelles, Jouy-aux-Arches, Vitry-sur-Orne, , Sanry-sur-Nied, Sorbey, Sillegny, Ars-sur-Moselle, Montois-la-Montagne, Fèves, Einchville, Landroff, Freybouse, Fremestroff, Valmont, Escherange, Roncourt, Volmerange-les-Boulay, Condé-Northen, Colmen, Neunkirchen-lès-Bouzonville e Postroff.

Mães portuguesas lideram protestos contra reabertura das escolas Três residentes no Luxemburgo tornaram-se a voz de quase 24 mil pais de alunos que pedem o regresso às aulas só em setembro. Uma delas vai reunir-se com o ministro da Educação em breve.

Por outro lado, em Fameck, Behren-les-Forbach ou Stiring-Wendel, já foi anunciado que as escolas não abrem portas antes de 2 de junho. Já o município de Florange, anunciou que não volta a abrir portas este ano e está a preparar o próximo calendário letivo.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.