A Air France indicou que decidiu cancelar 55% dos seus voos de curta e média distância e 10% dos voos de longo curso.

Viagens

França. Greve dos controladores aéreos cancela 1.000 voos na sexta-feira

A Air France indicou que decidiu cancelar 55% dos seus voos de curta e média distância e 10% dos voos de longo curso.

As companhias aéreas vão cancelar cerca de mil voos em França na sexta-feira devido a um pré-aviso de greve dos controladores aéreos, disse à AFP a Direção-Geral de Aviação Civil (DGAC).

A convocação da greve deve-se ao principal sindicato dos controladores aéreos, que reclama aumentos salariais que compensem a inflação e novas contratações, tendo sido pedido às companhias aéreas que reduzam em 50% os seus programas de voos em França e nas regiões ultramarinas francesas.

Segundo as primeiras informações comunicadas pelas companhias, "cerca de 1.000 voos" com chegada ou partida de território francês "serão cancelados", declarou um porta-voz da DGAC.

Apesar dos serviços mínimos, "estão previstos em todo o território cancelamentos de voos e atrasos significativos", tinha já alertado a DGAC na terça-feira, aconselhando "os passageiros que possam a adiar as suas viagens e a procurar informações junto das companhias aéreas sobre os seus voos".

O protesto dos controladores ocorre dois meses depois de outros do pessoal dos aeroportos, em particular do aeroporto parisiense de Roissy-Charles-de-Gaulle, também a exigir aumentos salariais e novas contratações para melhorar as condições de trabalho.

