França. Florange decreta máscara obrigatória em parques e jardins públicos

A comuna de Florange, em França, decretou o uso obrigatório de máscara em todos os jardins e parques públicos durante as deslocações. Desrespeito pelas regras vai dar direito a multas.

Com a segunda vaga a fazer aumentar novamente o número de casos em França, a comuna da região da Moselle, perto do Luxemburgo, decretou o uso obrigatório de máscara em todos os jardins e parques públicos e prevê multas para os infratores. Segundo a RTL, a medida é válida para todas a deslocações a pé nestes espaços. Quem não cumprir pode pagar uma multa de 38 euros.

A comuna é a primeira da região da Moselle a fazê-lo mas várias outras cidades e vilas francesas já adotaram a medida de forma a conter a segunda vaga da pandemia da covid-19. O decreto municipal é válido até 30 de agosto, para todas as pessoas a partir dos 11 anos.

A medida é válida também para o interior do complexo de Bétange, entre as 12h e as 20h, revela a France Bleu citada pela RTL. A máscara de proteção já é obrigatória durante o tradicional mercado de Florange que acontece todas as quintas-feiras de manhã.

As máscaras podem vir a tornar-se também obrigatórias em Metz e Nancy. A medida está a ser ponderadas pelas autoridades locais de ambas as cidades.









