França. Estudante de medicina morre dez dias após ser vacinado com a AstraZeneca

AFP Um estudante de 24 anos foi encontrado morto em casa, após ter sofrido uma hemorragia. Relação entre a morte e a toma da vacina ainda não está provada.

Um estudante de medicina de 24 anos, residente em Nantes, foi encontrado morto em casa na última quinta-feira. Segundo a autópsia, o jovem terá morrido de hemorragia relacionada com uma trombose. A agência de notícias France Press escreve esta terça que o óbito aconteceu dez dias após o jovem ter sido vacinado com o fármaco da AstraZeneca contra a covid-19.

As autoridades de saúde francesas garantem que, nesta fase, ainda não há provas suficientes de que a causa da morte possa estar diretamente relacionada com a toma do fármaco da empresa sueco-britânica.

No entanto, em declarações à Ouest France a família da vítima disse que "não vai deixar de fazer perguntas sobre a vacina". De acordo com o agregado familiar, o jovem não tinha nenhum histórico de doenças. "Ele estava em perfeita saúde " declarou o irmão da vítima. O parente do jovem referiu que este teve algumas dores de estômago na tarde de quinta-feira e teria ponderado ir ao médico mas tal não chegou a acontecer.

A Agência Nacional de Segurança de Medicamentos francesa anunciou a abertura de uma investigação para apurar as causas da morte, mas reafirma que "nesta fase, não há nada que ligue a morte e a vacinação. O caso será objeto de uma investigação clínica exaustiva", escreveu a agência em comunicado.

Na semana passada, três pessoas morreram na Geórgia, Noruega e Suécia, após terem sido vacinadas. As autoridades dos países relacionaram as mortes com reações alérgicas à vacina da AstraZeneca em análises preliminares. A EMA continua a garantir que o fármaco é seguro.

