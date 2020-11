A polícia francesa enfrenta fortes críticas de uso "escandaloso" de força depois de ter disparado gás lacrimogéneo para dispersar um acampamento montado por migrantes sem abrigo na Praça da República, em Paris.

França. "Espetáculo lamentável" da polícia ao expulsar migrantes de praça em Paris

Ana Patrícia CARDOSO A polícia francesa enfrenta fortes críticas de uso "escandaloso" de força depois de ter disparado gás lacrimogéneo para dispersar um acampamento montado por migrantes sem abrigo na Praça da República, em Paris.

França continua a ser alvo de críticas na forma como está a lidar com a situação dos migrantes que chegam todos os dias a território francês. Desta vez, a ação policial para dispersar um acampamento improvisado em Paris resultou em uso inapropriado da força e as imagens falam por si.

500 tendas azuis tinham sido montadas na Praça da República para acolher migrantes sem lugar para ficar e também como forma de protesto contra os recentes despejos de outros campos, como aquele que ficava junto do Estádio de França, onde mais de 2.000 pessoas se fixaram gradualmente desde agosto e foram obrigadas a sair e foram despejadas.

Na Praça da República, as tendas foram rapidamente ocupadas por pessoas sem sítio para ficar. A maioria vinda do Afeganistão.

A polícia chegou para retirar as tendas e acabar com o acampamento, servindo-se de todos os meios, incluíndo gás lacrimogéneo contra os migrantes - alguns ainda estavam dentro das tendas quando estas foram abalroadas, segundo relatos da AFP.

"O Estado fez um espetáculo lamentável", disse Ian Brossat, vice-presidente da câmara de Paris.



O Ministro do Interior, Gerald Darmanin, reconheceu que as imagens que mostravam a autorização na segunda-feira foram "chocantes" e pediu ao chefe da polícia da cidade que apresentasse um relatório. O chefe sindical do CFDT Laurent Berger disse à France 2 TV que as ações da polícia foram "escandalosas". "As pessoas ocupam uma praça pacificamente com tendas, simplesmente porque têm um problema de habitação, não estão a fazer mal a ninguém. E há esta intervenção que é totalmente desproporcionada", disse.

Paris é um ponto de paragem fundamental na rota dos migrantes europeus, nomeadamente, para quem quer alcançar o Reino Unido.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.