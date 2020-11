Vários pais têm atirado os filhos pelo portão de uma escola primária quando estes chegam atrasados.

França. Escola proíbe pais de "atirarem filhos pelo portão"

Ana Patrícia CARDOSO Vários pais têm atirado os filhos pelo portão de uma escola primária quando estes chegam atrasados.

Uma escola primária em Trillade, região francesa de Avignon, deixou um aviso no mínimo invulgar e bizarro aos pais dos alunos. "Não atirem os filhos pelo portão da escola", lê-se na imagem replicada pela imprensa regional francesa. Poderia ser brincadeira, mas o assunto é sério, disse a diretora da escola, Sanna Meziane ao jornal La Provence.

Certains parents "jetaient" leurs enfants au-dessus du portail quand ils arrivaient en retard...#Insolite

https://t.co/QQ9y3TkOMu — La Provence (@laprovence) November 9, 2020

Desde o início de setembro, "tivemos casos de pais que chegavam atrasados com as crianças e atiravam-nas literalmente pelo portão", explicou Meziane. E a internet não demorou muito a pegar no assunto. Nas últimas semanas têm circulado memes sobre o assunto, sobretudo na rede social Twitter. Veja alguns exemplos abaixo:









Personne :



Les daronnes d'Avignon devant la grille a 8:31 pic.twitter.com/vXFhhBZvVE — Negi 💫 (@MrNegito) November 9, 2020





Personne:

Les daronnes d'Avignon avec leurs enfants pic.twitter.com/lBeOLNYjRR — Cherki le Crackk (@IThibzz) November 9, 2020





À deux doigts de tout plaquer pour partir à Avignon ouvrir une boutique de catapulte à enfants. pic.twitter.com/lUfqJyJYUu — Nain Portekoi (@Nain_Portekoi) November 9, 2020





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.