Ainda assim, é praticamente metade do registado na mesma altura no ano passado.

Trânsito

França. Engarrafamentos chegam aos 623 quilómetros neste sábado

AFP Ainda assim, é praticamente metade do registado na mesma altura no ano passado.

Um pico de 623 quilómetros de engarrafamentos foi registado nas estradas francesas neste sábado. Ainda assim, metade do registado na mesma altura no ano passado, quando voltou a época de férias de verão. A 10 de julho de 2021, a Bison Fûté (vigilância rodoviária) registou um total de 1.136,3 quilómetros de perturbações.

Como esperado, o trânsito começou no sábado de manhã cedo na A7, direção sul, onde foram registados até 100 quilómetros de "pára-arranca" e engarrafamentos na saída de Lyon.

O tempo de viagem na Autoroute du Soleil, entre o sul de Lyon e Orange, subiu para as 3h20 - o dobro da 1h35 em horário normal - de acordo com o operador Vinci Autoroutes. Esta rota estará muito congestionada até às 19h.

Ao mesmo tempo, o tráfego na A10 também era intenso desde Saint-Arnoult (Yvelines) na direção de Bordéus, onde se demora entre 1h30/1h45 horas para chegar à cidade.

Na sexta-feira, um dia já classificado como vermelho na Ile-de-France e Auvergne-Rhône-Alpes, foi registado um pico de 785 quilómetros de engarrafamentos, no final da tarde.



No total, o Ministério da Transição Ecológica e Coesão Territorial espera 12 dias no "vermelho" e um dia "negro" durante o período de verão. Este domingo foi classificado como um dia "verde" para as partidas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.