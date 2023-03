Estão previstos cancelamentos amanhã e sexta-feira nos TER entre França e o Grão Ducado e, na sexta-feira, em vários comboios IC, afetando as ligações com Bruxelas. Em Portugal também há greve da CP.

França e Bélgica. Greves afetam ligações ao Luxemburgo até ao final da semana

Ana TOMÁS Estão previstos cancelamentos amanhã e sexta-feira nos TER entre França e o Grão Ducado e, na sexta-feira, em vários comboios IC, afetando as ligações com Bruxelas. Em Portugal também há greve da CP.

Os protestos em França, contra a reforma das pensões, vão continuar até ao final desta semana, causando novamente perturbações no funcionamento da SNCF e levando a vários cancelamentos de comboios em toda a região do Grand Est.

A circulação dos TER na linha Nancy-Metz-Luxemburgo vai sofrer várias interrupções esta quinta-feira e sexta-feira, segundo avançou a empresa ferroviária francesa, alertando para alterações no tráfego nos dois sentidos.

"O tráfego continuará fortemente perturbado na quinta-feira, 9 de março, e sexta-feira, 10 de março. A SNCF Voyageurs recomenda que os passageiros que o possam fazer cancelem ou adiem as viagens que têm programadas", refere a mensagem no site da empresa.

Amanhã de manhã estão asseguradas as ligações de Metz ao Luxemburgo, a partir das 6h e até às 7h30 - realizam-se os comboios das 6h04, 6h43, 7h, 7h13 e 7h30. Ao contrário do que aconteceu esta quarta-feira, volta a haver ligação entre Nancy e o Grão-Ducado, já que dois dos comboios que passam por Metz de manhã, com destino ao Luxemburgo, partem daquela cidade - às 5h58 e às 6h28.

A circulação, neste sentido, só volta a ser retomada às 14h50, em Nancy. Além deste comboio, os restantes que funcionarão durante a tarde em direção ao Luxemburgo partirão de Metz às 16h16, 17h e 17h09.

No sentido inverso, as ligações da capital do Grão-Ducado a estas cidades francesas serão asseguradas entre as 7h e as 8h16, da parte da manhã. Assim, funcionarão os comboios das 7h09, 8h09 e 8h16, sendo que o primeiro completa a marcha até Nancy e os outros dois terminam em Metz.

À tarde, está garantida a circulação nas horas de ponta para o regresso dos trabalhadores transfronteiriços a casa, com a realização dos comboios das 15h58, 16h39, 17h28, 17h46 e 18h28. Os das 17h28 e 18h28 sofreram alterações nos seus horários para servirem as estações de Metz-Nord, Woippy e Maizières-lès-Metz.

Os horários noturnos, assim como outros, serão assegurados por transporte rodoviário. Veja aqui todas as ligações previstas para esta linha, durante o dia de quinta-feira.

No que respeita às perturbações de sexta-feira, o impacto nos horários deverá ser conhecido amanhã à tarde.

Comboios também vão parar na Bélgica

À greve nos SNCF, em França, junta-se a dos caminhos de ferro da Bélgica (SNCB) no final desta semana.

A circulação de comboios será significativamente afetada esta sexta-feira, em várias províncias belgas, incluindo a província do Luxemburgo, devido a uma greve dos trabalhadores do setor público.

Segundo a informação da empresa ferroviária belga, será praticamente impossível apanhar comboios na maior parte da província de Namur, Luxemburgo, em parte de Brabant wallon (Ottignies) e entre Liège e Huy.

Os trabalhadores fronteiriços que usam a linha Bruxelas-Luxemburgo terão, por isso, dificuldade em deslocar-se por esta via.

No que respeita aos comboios intercidades (IC), apenas circulará um em cada dois. Já em relação aos comboios S e L apenas um em cada três circulará. A maioria dos comboios P (comboios da hora de ponta da manhã e da noite) não deverá circular, informa a empresa belga, que avisa que os efeitos da paralisação deverão começar a sentir-se já partir das 22 horas de amanhã.

Apesar de terem sido estabelecidos serviços mínimos alternativos, estes estarão dependentes dos trabalhadores disponíveis, refere a SNCB no seu site oficial. Veja aqui os serviços alternativos definidos.

Greve também em Portugal

Quem for viajar para Portugal este fim de semana e tiver de usar o comboio também terá pela frente uma greve de 24 horas dos maquinistas da CP, convocada para esta sexta-feira.

Segundo a informação do sindicato divulgada pela agência Lusa, foram decretados serviços mínimos de cerca de 30% a nível nacional.

Estão previstas perturbações já amanhã, dia 9, e no sábado, dia 11, decorrentes da greve de sexta-feira, estando igualmente previstos alguns comboios de serviços mínimos para esses dois dias.

Até 18 de março, os maquinistas não irão realizar serviços que durem mais de 7,30 horas, o que não terá um impacto elevado, mas deverá originar algumas supressões, de acordo com o sindicato.





