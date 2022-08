Os menores andavam de scooter quando sofreram o atropelamento.

França. Dois menores morrem atropelados por ambulância

Dois menores, um rapaz e uma rapariga, andavam de scooter em Lyon quando foram atropelados por uma ambulância privada, e acabaram por morrer nesta segunda-feira, confirmou o corpo de bombeiros do Rhône.



"Fomos chamados às 18h20 para um acidente com uma scooter atingida por uma ambulância privada. Quando chegámos ao local, as duas pessoas que andavam na mesma scooter no momento do acidente, estavam em paragem cardíaca", disse à AFP um funcionário dos bombeiros departamentais, confirmando um relatório no diário regional Le Progrès.

"Morreram rapidamente", disse o oficial, confirmando que era um rapaz e uma rapariga com menos de 18 anos, mas não conseguiu especificar a idade. As vítimas "estavam a viajar numa faixa de autocarros e a ambulância que as atropelou partia para uma intervenção", disse.

O motorista da ambulância e o colega foram levados para o hospital Edouard Herriot "porque estavam em estado de choque", disse a fonte.

