Saúde pública

França deteta primeiro caso de varíola dos macacos

AFP Depois dos Estados Unidos e de vários países europeus, a varíola dos macacos também foi detetada no território francês. Esta é uma situação "sem precedentes" porque os casos relatados não estão diretamente ligados a pessoas que regressam de áreas endémicas.

Um primeiro caso confirmado da doença rara, com origem em África, foi detetado esta quinta-feira na região de Ile-de-France, anunciaram as autoridades de saúde francês esta sexta-feira.



Trata-se de um homem de 29 anos sem historial de viagens a um país onde o vírus circula. Assim que houve suspeita de infeção, o jovem foi tratado e, na ausência de gravidade da doença, tem estado isolada em casa desde então.

Desde 14 de maio, foram registados nove casos no Reino Unido, 14 em Portugal, dois no Canadá, um nos EUA, um em Itália, dois na Bélgica e um na Suécia.

Os casos suspeitos estão a ser avaliados em muitos países, pelo que a situação está a evoluir muito rapidamente, alertaram as autoridades sanitárias.



França faz investigação epidemiológica aprofundada

Desde 2017, alguns casos importados, nomeadamente da Nigéria, tinham sido esporadicamente identificados em vários países, particularmente no Reino Unido, sem que isso levasse a surtos.

"Recentemente, o alerta é relativamente diferente: os relatos correspondem a casos de pessoas que não viajaram para países onde o vírus geralmente circula e não tiveram contacto com pessoas que regressaram desses países", disse Alexandra Mailles, epidemiologista da Santé Publique France, durante uma conferência de imprensa esta sexta-feira.

Além disso, estes casos ocorreram principalmente, mas não exclusivamente, em homens que têm relações sexuais com homens.

Este contexto constitui uma "situação sem precedentes que consideramos como um alerta", declarou Alexandra Mailles.

Em França, está a ser realizada uma investigação epidemiológica aprofundada na sequência do caso confirmado.



Transmissibilidade é inferior à da covid-19

As pessoas que estiveram em estreito contacto com este paciente estão a ser identificadas e receberão informações das autoridades sanitárias sobre o que fazer a fim de limitar a propagação do vírus.

Alexandra Mailles acrescentou, ainda, que o acompanhamento dos "casos de contacto" será muito mais ligeiro do que no caso da covid-19, já que, ao contrário desta, "a pessoa infetada por varíola dos macacos não é contagiosa antes do início dos sintomas."

A especialista alertou para a necessidade de isolamento e utilização de máscara no caso do aparecimento de sintomas.