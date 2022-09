É a segunda fábrica de cigarros ilegal a ser desmantelada este ano no país.

Tráfico

França. Desmantelamento de fábrica de cigarros ilegal em Seine-et-Marne

AFP É a segunda fábrica de cigarros ilegal a ser desmantelada este ano no país.

Funcionários aduaneiros franceses anunciaram na quarta-feira o desmantelamento de uma fábrica de cigarros ilegais em Seine-et-Marne, comuna de Poincy. É a segunda do género a ser descoberta em França em menos de um ano.

No final da manhã de 3 de setembro, os funcionários aduaneiros realizaram uma operação de controlo num armazém de 400 m2 numa zona industrial em Poincy, a poucos quilómetros a leste de Meaux, como parte da luta contra o tráfico de tabaco. Foi encontrada uma linha de produção no local com cerca de trinta máquinas que operavam sem autorização.

A nove de dezembro de 2021, os funcionários aduaneiros de Marne-la-Vallée já tinham desmantelado outra fábrica ilegal com máquinas para fazer cigarros, caixas com filtros de cigarros, rolos de papel e latas de cola.

"Felicito os funcionários aduaneiros de Paris-Est que, mais uma vez, foram prejudicados por uma tentativa de estabelecer uma fábrica de cigarros clandestina no nosso território", disse Gabriel Attal, ministro das Contas Públicas, em comunicado.

Nos primeiros sete meses do ano, foram apreendidos 342,8 toneladas de tabaco, ou seja, 85% do total de 402,1 toneladas apreendidas em todo o 2021.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.