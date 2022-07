Os suspeitos terão pirateado as contas de 15 farmacêuticos baseados na região do Grand Est para emitir os documentos.

França. Desmantelada rede que vendeu quase 7.000 falsos certificados covid

Nove pessoas que emitiram e venderam quase quase 7.000 falsos certificados de vacinação foram detidas no final de junho e convocadas a comparecer perante um juiz de instrução, segundo informação divulgada esta segunda-feira pelo tribunal inter-regional especializado de Nancy.

As pessoas em causa, "um hacker e oito revendedores", foram detidas na região parisiense, nas proximidades de Lyon e de Drôme, precisa o comunicado.

Duas delas já se encontram na prisão devido a outros crimes e "alguns dos arguidos são já conhecidos dos tribunais por ataques a um sistema tratamento automatizado de dados", acrescentaram os magistrados de Nancy.

Entre 31 de agosto e 10 de setembro de 2021, invadiram as contas de 15 farmacêuticos estabelecidos na região do Grand Est, explorando "uma falha de segurança no site da ordem dos farmacêuticos".

Passes custavam entre 100 e 400 euros

"Doze das quinze contas pirateadas foram utilizadas para emitir passes falsos", explicou o tribunal, acrescentando que a ordem dos farmacêuticos apresentou queixa.

Esta pirataria terá permitido aos nove indivíduos revender 6.927 certificados falsos por preços que variavam entre 100 e 400 euros, "gerando um lucro criminoso significativo".

O Ministério Público da região abriu uma investigação preliminar em novembro de 2021 e foi nomeado um juiz de instrução a 4 de março. Os nove arguidos foram presos e detidos no final de junho e comparecerão "em breve" perante um juiz de instrução.

"O fenómeno dos passes falsos apresenta perigos para a vida humana, particularmente no caso de tratamento médico inadequado de pessoas com passes falsos nas urgências", sublinhou o procurador da República.

