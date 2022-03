O primeiro-ministro francês anunciou o fim da obrigatoriedade do uso de máscara em praticamente todos os lugares. A única exceção são os transportes públicos.

França deixa cair a máscara a partir de 14 de março

A vizinha França está prestes a dar mais um passo no 'adeus' à pandemia da covid-19. Esta quinta-feira, uma das medidas mais esperadas foi anunciada pelo primeiro-ministro francês, Jean Castex. Assim, a partir de 14 de março deixa de ser obrigatório o uso da máscara em praticamente todos os lugares, com exceção dos transportes públicos. "O uso de máscaras continuará a ser obrigatório nos transportes públicos, dada a promiscuidade do ambiente".

Mas, nos espaços interiores ou exteriores, independentemente da lotação, a máscara deixa de ser exigida.

Outra medida relevante é o fim do 'passe vacinal' que atesta a vacinação completa contra a covid-19. "A partir de segunda-feira, 14, suspenderemos a aplicação do passe vacinal onde quer que ele se aplique, com uma exceção", disse Jean Castex em declarações à TF1: o passe sanitário continua em vigor nos "estabelecimentos de saúde, casas de repouso, e estabelecimentos que acolhem pessoas com deficiências particularmente frágeis".

O primeiro-ministro aproveitou ainda a ocasião para lembrar "a obrigação da vacinação que se aplica aos prestadores de cuidados" de saúde.

Números continuam a baixar

A vaga pandémica do inverno tem vindo a abrandar nas últimas semanas no país. Em média, o número de novos casos de infeção a sete dias foi de 53.152 na quarta-feira à noite, em comparação com mais de 70.000 há uma semana.

A pressão está também a diminuir nos hospitais, onde estão 2.329 pessoas nas unidades de cuidados intensivos.

"A situação está a melhorar graças aos nossos esforços coletivos, graças às medidas que tomámos (...), as condições estão reunidas para uma nova fase de medidas de flexibilização", garantiu ainda governante.













