Acidente

França. Debandada de póneis faz 17 feridos, incluindo crianças

AFP Três crianças ficaram em estado grave.

Uma debandada de póneis numa escola de equitação Haute-Hairie em Saint-M'Hervé, perto de Vitré. (Ille-et-Vilaine) deixou 17 pessoas feridas na terça-feira à noite. Três crianças ficaram em estado grave, disse o Ministério Público de Rennes na quarta-feira de manhã.

Segundo a procuradoria, "as crianças e duas mulheres responsáveis pelo grupo levavam cerca de vinte póneis para o campo". No caminho, um dos póneis voltou para trás por uma razão indeterminada, seguido pelos outros. "Pelo caminho, os animais empurraram e derrubaram o grupo".

As duas líderes da atividade e 15 crianças ficaram feridas (três em estado grave), disse a mesma fonte.

De acordo com a Câmara, foi criada uma "unidade de emergência médica e psicológica". A investigação foi confiada pelo Ministério Público de Rennes à Brigada de Investigação de Vitré.

O sítio acolhe um acampamento para 26 crianças com idades entre os 9 e 13 anos. O Domaine de la Haute Hairie está "localizado no campo, em 20 hectares preservados e montanhosos" lê-se no site oficial. O centro oferece uma vasta gama de atividades durante todo o ano, incluindo campos de férias, com "um máximo de 25 crianças por semana".

