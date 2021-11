França. Confirmado surto de gripe aviária no norte do país

A França detetou um surto de gripe aviária numa exploração avícola no norte do país, o primeiro surto reprodutivo identificado desde a epizootia do inverno passado, anunciou hoje em comunicado o Ministério da Agricultura.

Lusa A França detetou um surto de gripe aviária numa exploração avícola no norte do país, o primeiro surto reprodutivo identificado desde a epizootia do inverno passado, anunciou hoje em comunicado o Ministério da Agricultura.

Assim, a França perde o estatuto de "livre" da gripe aviária, o que deverá ter consequências nas exportações de aves.

"Enquanto os vírus da gripe aviária circulam ativamente na Europa, através de aves migratórias, em 26 de novembro a França detetou um surto devido a uma cepa altamente patogénica numa exploração de galinhas poedeiras na cidade de Warhem, no departamento de Nord", lê-se no comunicado.

A suspeita de infeção foi confirmada após o aumento da mortalidade entre as aves da exploração avícola. A França tinha já declarado, no final do verão, quatro casos de gripe aviária na fauna selvagem e três casos num curral no território metropolitano.

Atualmente, na Europa, 26 países registam casos de gripe aviária, afetando mais de 400 surtos em viveiros e 600 casos em animais selvagens, especificou o ministério.

O comunicado adianta que foram já adotadas medidas sanitárias, designadamente o abate de galinhas, a desinfeção das instalações e a criação de uma zona de proteção de três quilómetros em redor do surto e uma zona de vigilância, com um perímetro de 10 quilómetros.

O consumo de carne, pasta de fígado e ovos -- ou de qualquer outro produto alimentar feito a partir da carne de aves - não apresenta risco para os seres humanos, conclui o comunicado do ministério.

