A informação foi avançada esta quinta-feira pelas autoridades de saúde francesas.

Surto

França com 33 casos confirmados de varíola dos macacos

AFP A contagem mais recente da Santé Publique France terminou às 10h de quarta-feira.

Até ao momento, França contabiliza 33 casos "confirmados" de infeção por monkeypox, informaram esta quinta-feira as autoridades sanitárias.



Monkeypox, um vírus antigo que se está a espalhar pela Europa Fora dos países africanos onde o vírus é endémico, foram detetados mais de 550 casos em maio. ONU e associações alertam que vírus não tem género nem orientação sexual e que apesar de não ser, atualmente, um risco para a população em geral pode afetar qualquer sexo.

Desse total, 24 casos foram relatados na Île-de-France, dois em Auvergne-Rhône-Alpes, um em Hauts-de-France, um no Centre-Val de Loire, quatro na Occitanie e um na Normandia, de acordo com dados da Santé Publique France (SPF). Na sexta-feira, será publicado novo relatório com todas as atualizações.

O anterior, divulgado no domingo, dava conta de 16 casos confirmados. "A situação está a evoluir (...) muito rapidamente", o que justifica um dispositivo de "vigilância permanente" da transmissão deste vírus, explica a SPF.



França tem reservas suficientes de vacinas

A ministra da Saúde francesa, Brigitte Bourguignon, afirmou na semana passada que as autoridades não esperam um "surto" da doença, e que o país tem reservas suficientes de vacinas para as pessoas em contacto com a infeção.

Varíola dos macacos. Luxemburgo vai declarar 21 dias de quarentena para infetados Até ao momento, não há registo de casos no país. Mas o Ministério da Saúde está em alerta.

Em resposta aos casos de varíola dos macacos, as autoridades de saúde francesas recomendou a 24 de maio que os adultos, incluindo profissionais de saúde, que tenham tido um contacto arriscado com um paciente fossem vacinados.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.