Ex-cirurgião francês vai a julgamento na próxima segunda-feira acusado de ter violado e molestado 312 antigos pacientes, todos eles menores de idade. Cadernos com diários e listas de identificação e descrições detalhadas das agressões foram encontradas no escritório do acusado.

Sociedade 3 min.

França. "Cirurgião de Jonzac" vai a julgamento acusado de 312 casos de pedofilia

Ex-cirurgião francês vai a julgamento na próxima segunda-feira acusado de ter violado e molestado 312 antigos pacientes, todos eles menores de idade. Cadernos com diários e listas de identificação e descrições detalhadas das agressões foram encontradas no escritório do acusado.

O "cirurgião Jonzac", Joël Le Scouarnec, de 69 anos, acusado de abuso sexual durante quase 30 anos, foi descoberto tardiamente, apesar das suas inclinações há muito conhecidas na sua família, no sistema judicial e no mundo médico, de acordo com informações da investigação à qual a AFP teve acesso.

No gabinete do juiz, que o interrogou em maio de 2017 após uma queixa do seu vizinho de seis anos em Jonzac, Le Scouarnec não escondeu nada da sua antiga "atracção" por "crianças pequenas". E datou a primeira "conexão", nos anos "1985-1986", com uma das suas sobrinhas.

Estes factos estão prescritos, mas agora comparecerá no tribunal esta segunda-feira em Saintes (Charente-Martime) para um processo que o acusa de violações e/ou agressões entre 1989 e 2017 contra quatro menores: um paciente, duas sobrinhas e o seu pequeno vizinho, o fino reflexo de um vasto caso de pedofilia.



Abuso sexual de crianças na UE aumentou no confinamento e Bruxelas quer travá-lo Estima-se que uma em cada cinco crianças europeias seja vítima de alguma forma de violência sexual.

Segundo a AFP, desde outubro, está também sob investigação num segundo caso de violação e agressão sexual contra 312 vítimas, antigos pacientes. Os nomes das vítimas aparecem em diários e listas nas quais o cirurgião relatou meticulosamente cenas de agressão, ao longo de quase 30 anos de carreira hospitalar na França central e ocidental. Neles encontravam-se ainda a identificação das vítimas acompanhadas do endereço dos menores. Thibaut Kurzawa, advogado de defesa, insistiu que se tratavam "apenas" de fantasias.

Preso desde 2017, no escritório do ex-cirurgião gástrico, durante as investigações foram também encontradas imagens de pornografia infantil, bonecas escondidas no teto e perucas.



Le Scouarnec, pai de três filhos, disse aos investigadores, em 2017, que a sua esposa estava ciente das suas inclinações já em 1996, o que ela contesta apesar de vários testemunhos. Segundo a investigação, a sua cunhada, que suspeitava que ele tinha tocado na filha dela, tinha discutido o assunto em 1997 com a esposa, que tinha confessado a "atracção" do marido às "meninas".

Dois anos mais tarde, a irmã do cirurgião soube por uma das suas duas filhas que elas tinham sido molestadas pelo seu tio: "Não havia necessidade de saber mais (...) é suficiente e demasiado", disse ela aos investigadores. Ela tinha falado com o seu irmão que, em lágrimas, "parecia ter remorsos" e disse-lhe que a sua mulher sabia.

"O que poderia eu ter feito?", respondeu a esposa às autoridades que a questionavam sobre a condenação do seu marido em 2005 a quatro meses de prisão por consultas de pornografia infantil, sem qualquer obrigação de cuidados, nem proibição de praticar.

Na altura, a investigação limitou-se aos seus hábitos na Internet: "Eu tinha minimizado muito as coisas", admitiu o cirurgião. A esposa alegou ter descoberto a vida secreta do seu marido durante este primeiro processo legal, embora possa ter tido dúvidas mais cedo sobre a forma "estranha" como ele tinha olhado para um "pequeno vizinho".

No final, nenhuma queixa seria apresentada nesta família onde as suspeitas de abuso sexual pairam durante várias gerações. E quando o caso do médico é posto em cima da mesa num jantar de família, diz-se que o seu pai do acusado terá comentado: "não morreu ninguém".

No hospital de Quimperlé (2003-2008), algumas pessoas souberam desta condenação, tais como o psiquiatra Thierry Bonvalot, que em 2006 alertou a direcção para o "perigo" do cirurgião, em vão, segundo ele.

Na altura, o director deste hospital Finistère tinha notificado o Ddass, a autoridade então responsável pelas questões disciplinares, desta convicção, elogiando ao mesmo tempo o cirurgião: "sério", "afável", "excelentes relações" com os pacientes, de acordo com a sua carta.

No final, o cirurgião pôde continuar a sua atividade em Quimperlé até à sua chegada a Jonzac em 2008. Segundo ele, o diretor, na altura, tinha conhecimento do seu passado judicial. "Eles não mostraram mais curiosidade", disse ele próprio, surpreendido.

Entretanto, também em outubro de 2020, o ex anestesista Jean-André C. foi condenado pelo tribunal criminal de Saintes a 12 meses de prisão acompanhados de um período probatório de três anos, uma obrigação de cuidados e a proibição de exercer uma atividade relacionada com menores durante 5 anos.

Apesar de, segundo o diário francês Le Parisien, não "serem próximos, ou amigos", os dois homens trabalharam juntos no hospital de Jonzac em Charente-Maritime.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.