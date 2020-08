O acidente impressionante aconteceu esta segunda-feira na comuna francesa de Lunéville, no departamento de Meurthe-et-Moselle.

França. Camião destrói fachada de casa em Lunéville

Os bombeiros foram logo chamados a intervir no local do acidente. Segundo escreve a RTL, só ao fim de duas horas é que as entidades de socorro conseguiram retirar o condutor do veículo que tinha ficado encarcerado. O homem ficou gravemente ferido, tendo sido transportado para o hospital pelos bombeiros com o auxílio de membros de emergência médica (SAMU).

Foram necessárias equipas especializadas e cães na operação. O camião perdeu o controlo do veículo e bateu na fachada da casa, na Avenue de Leomont, que ficou totalmente destruída. Os serviços de salvamento chegaram ao local antes das 8.15 da manhã. A habitação pertence a uma mulher de 93 anos. Apesar do choque, a idosa teve apenas ferimentos ligeiros e foi levada para o hospital em Lunéville. As circunstâncias do acidente ainda estão por apurar.



A foto impressionante do estado em que ficou a fachada da casa foi divulgada pelos bombeiros de Meurthe-et-Moselle na sua página de Facebook:

