França. Câmara de Paris paga multa por ter mulheres a mais

Ana Patrícia CARDOSO

90 mil euros. É este o preço a pagar por empregar demasiadas mulheres em cargos importantes na Câmara de Paris. O valor foi anunciado pela própria presidente da Câmara da capital francesa, Anne Hidalgo, que considerou a situação "absurda". "A gestão do município tornou-se, de repente, demasiado feminista", ironizou.

Anne disse numa reunião do conselho municipal que era "um prazer" anunciar que tinham sido multados por terem nomeado muitas mulheres para cargos de direção. "Esta multa é obviamente absurda, injusta, irresponsável e perigosa", assumiu, lembrando que, em França, as mulheres devem ser promovidas com "vigor" porque "a discrepância em todo o país ainda é muito grande. Para um dia alcançarmos a paridade, devemos acelerar o ritmo e garantir que sejam nomeadas mais mulheres do que homens", ressalvou a autarca.

A multa foi aplicada pelo Ministério da Função Pública com o argumento de que o município de Paris violou as regras nacionais sobre a igualdade de género no quadro de funcionários de 2018.

A autarca socialista assumiu-se responsável pelo facto de onze mulheres (69% de toda a equipa) e apenas cinco homens terem sido nomeados para cargos de gestão na Câmara. De acordo com o texto da decisão, divulgado pelo Le Monde, o município violou uma norma de 2013 que determinava que não deve haver mais de 60% de nomeações para cargos de gestão de apenas um género.

Amelie de Montchalin, ministra do Serviço Público, revelou entretanto no Twiter que a multa tinha sido aplicada em 2018 e que a lei já tinha sido entretanto revogada. "Quero que Paris pague a multa relativa a 2018 para financiar ações concretas de promoção das mulheres no serviço público. Convido a vir ao ministério para discuti-las!", escreveu em resposta a Hidalgo.

A autarca de Paris garantiu, entretanto, que levará pessoalmente o cheque de 90 mil euros ao Governo, juntamente com todas as mulheres que trabalham com ela.



