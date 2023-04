O corpo da vítima foi encontrado num apartamento em Rambervillers (Vosges). Um adolescente foi detido.

França. Cadáver de menina de cinco anos encontrado em saco do lixo

AFP O corpo da vítima foi encontrado num apartamento em Rambervillers (Vosges). Um adolescente foi detido.

Uma menina de cinco anos foi encontrada morta esta terça-feira dentro de um saco do lixo num apartamento em Rambervillers (Vosges). Um adolescente de "15 ou 16 anos" foi detido, informou uma fonte próxima da investigação.

Os pais, uma família romena residente na região, tinham comunicado o desaparecimento da filha ao início da tarde, disse à AFP o presidente da câmara da cidade de 5.000 habitantes, Jean-Pierre Michel.

Segundo o responsável, "a menina foi encontrada num apartamento, sem vida". "Os agentes da polícia municipal intervieram inicialmente, foram eles que descobriram o corpo, e depois vieram os serviços de emergência, tentaram fazer massagens cardíacas, mas não havia nada a fazer, infelizmente já era demasiado tarde", disse.

De acordo com o diário local Le Républicain Lorrain, o corpo da vítima foi encontrado num saco do lixo num apartamento da rue du Parmoulin, a cerca de 100 metros da sua casa na rue du Cheval Blanc. De acordo com uma fonte próxima da investigação, o adolescente foi detido no apartamento onde foi encontrado o corpo da rapariga. Outra fonte próxima da investigação disse que o rapaz é suspeito de ter deslocado o corpo.

Segundo o presidente da Câmara de Rambervillers, o jovem, "com 15 ou 16 anos", era "conhecido da polícia municipal por atos relacionados com abusos sexuais". "Ele teria atraído crianças pequenas para lhes mostrar gestos sexuais inapropriados", disse o presidente da câmara da pequena cidade situada a cerca de 30 km a nordeste de Epinal.

"Este jovem tinha sido recolocado. Foi apenas há algumas semanas que reapareceu no território de Rambervillers, o que preocupou um pouco a polícia municipal, que esteve atenta", disse Michel, sem poder dizer se o adolescente era ou não da pequena cidade.

Tentou enganar os pais da vítima

Segundo o Le Républicain Lorrain, o jovem sofre de problemas psiquiátricos e foi libertado "há algumas semanas" de uma instituição especializada. De acordo com o presidente da Câmara, os pais começaram por "perguntar aos habitantes da zona se tinham visto a filha, descrevendo-a, e descrevendo como estava vestida". "Um jovem disse que tinha visto uma rapariga a ir na direcção completamente oposta àquela em que foi encontrada. Isto foi provavelmente para confundir os pais", disse Michel.

"O jovem foi detido (...) e é o presumível autor do crime", acrescentou. "Toda a gente está perturbada (...) Uma criança que morre, se for acidental, é dramático, mas nestas condições, é ainda mais doloroso, é inexplicável", disse Michel.

Segundo a rádio France Bleu, o procurador de Epinal dará uma conferência de imprensa na quarta-feira de manhã. "O que presta um grande serviço à investigação é a proteção por vídeo", disse o presidente da Câmara de Rambervillers.

"Temos entre 40 e 50 câmaras instaladas no município, o que nos permite certificar os factos. As cassetes foram recuperadas para serem analisadas pelos serviços competentes", sublinhou.

