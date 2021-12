A venda de autotestes de antigénio estava até agora limitada às farmácias, que faziam campanha para manter o seu monopólio.

Covid-19

França autoriza venda de autotestes fora das farmácias até 31 de janeiro

AFP A França autorizou a venda de autotestes covid-19 fora das farmácias "excecionalmente e até 31 de janeiro de 2022", de acordo com um decreto publicado estaa terça-feira no Journal Officiel, uma liberalização exigida pelo setor retalhista desde a primavera passada.

A venda de autotestes de antigénio estava até agora limitada às farmácias, que faziam campanha para manter o seu monopólio, justificando o seu papel como conselheiros.



"Parece um filme que nunca acaba". França anuncia novas medidas para travar pandemia Obrigatoriedade de teletrabalho pelo menos três dias por semana e antecipação da toma da terceira dose da vacina, de cinco para três meses, são algumas das novas regras.

Vários chefes de supermercados tinham exigido que lhes fosse permitido vendê-los em abril e tinham recomeçado as campanhas nas últimas semanas, com a quinta vaga do coronavírus, acreditando que esta poderia ser mais uma arma na luta contra a propagação do vírus.

Alguns grandes retalhistas, incluindo E.Leclerc e Lidl, dizem que já têm autotestes em stock.

