França aumenta multas para impedir que lixo da covid-19 chegue ao mar

Ana TOMÁS O governo francês anuncia um aumento das coimas quando se assinala mais um Dia Mundial dos Oceanos, e depois de ações de limpeza no Mediterrâneo, que retiraram plásticos, máscaras e luvas do fundo do mar. Mas esta não é a única ameaça aos oceanos.

A França vai aumentar as multas para quem deitar na rua lixo relacionado com material descartável de proteção para a covid-19 e que possa ir parar ao mar, como denunciou uma ONG do país, este domingo, 7 de junho.

Máscaras e luvas usadas foram retiradas do fundo do mar Mediterrâneo em ações recentes de limpeza, pela organização Opération Mer Propre (Operação Mar Limpo) que divulgou imagens desse material de proteção descartável depositado no fundo do mar, juntamente com outros resíduos como latas e copos de plástico.

Ontem, na véspera do Dia Mundial dos Oceanos, que se assinala esta segunda-feira, 8 de junho, o governo francês, anunciou que iria aumentar as multas de 68€ para 135€, podendo as mesmas ser agravadas até 750€, dependendo da gravidade a infração.

"O desperdício de plástico relacionado com a crise da covid-19 lembra-nos que se queremos manter o oceano limpo, isso começa por limpar as ruas", escreveu na sua página de Twitter, a secretária de Estado do Ambiente Brune Poirson, numa mensagem onde anunciou o agravamento das multas.

Les déchets plastique liés à la crise du covid19 rappellent que si on veut des océans propres, ça commence par des trottoirs propres.

Pour lutter contre les incivilités & la pollution, l’amende pour abandon de déchet sur la voie publique va passer à 135€. https://t.co/mCPRHTly9n — Brune Poirson (@brunepoirson) June 7, 2020





Poluição dos mares agravada pela pandemia

Se é certo que a covid-19 trouxe uma redução das emissões de CO2 para a atmosfera e consequentemente da poluição do ar, o mesmo não se pode dizer dos oceanos.

Impossíveis de ter como destino a reciclagem e muitas vezes deitados inadvertidamente nas ruas, os objetos de proteção individual por ter como destino final o fundo dos mares e oceanos, aumentando um problema que se vem agravando de ano para ano.



Preservar as pradarias marinhas

Esta segunda-feira, a ONU alertou também para a necessidade de preservar os ecossistemas marinhos, com destaque para as pradarias de ervas marinhas.

Num novo relatório, 'Out of the Blue: The Value of Seagrasses to the Environment and to People', publicado pelo programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente em colaboração com o centro GRID-Arendal e o World Conservation Monitoring Centre das Nações Unidas, e citado pela agência Lusa, alerta-se para a importância de se protegerem essas pradarias que são "eficazes soluções naturais para o combate às alterações climáticas e contribuem para o sustento de comunidades afetadas por fatores de stress como a atual pandemia do covid-19".

O documento revela que apesar de cobrirem apenas 0,1% do fundo dos oceanos, as pradarias marinhas são importantes sequestradores de carbono, armazenando até 18% do carbono dos oceanos de todo o mundo.

O relatório identifica como principais ameaças à sobrevivência destes ecossistemas os escoamentos urbanos, industriais e agrícolas, o desenvolvimento costeiro, as dragagens, a pesca não regulamentada, as atividades náuticas e as alterações climáticas.

