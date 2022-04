Estão abrangidos cerca de 500 mil franceses, confirmou o ministro da Saúde. "Num período de circulação do vírus, precisamos de uma redução do impacto hospitalar", garantiu.

Covid-19

França anuncia segunda dose de reforço para maiores de 60 anos

AFP Estão abrangidos cerca de 500 mil franceses, confirmou o ministro da Saúde. "Num período de circulação do vírus, precisamos de uma redução do impacto hospitalar. Sabemos que os nossos hospitais precisam de uma pausa", garantiu.

A segunda dose de vacina da vacina covid-19 vai estar disponível para pessoas com 60 anos ou mais, que tomaram a última dose há mais de seis meses. A anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Olivier Véran.

Cerca de 500 mil franceses estão abrangidos por esta medida, confirmou o ministro. "Num período de circulação do vírus, precisamos de uma redução do impacto hospitalar. Sabemos que os nossos hospitais precisam de uma pausa", garantiu.



Em entrevista à RTL Olivier Véran afirmou que esta dose não será obrigatória. Até agora, a segunda toma do reforço estava apenas reservada a pessoas com 80 anos ou mais. "Sabemos que uma vacina de reforço, quando se tem mais de 60 anos, reduz o risco de hospitalização, reanimação e morte em 80%. Mesmo que este risco seja hoje mais baixo do que era com as variantes anteriores - ou quando não havia vacinas - ainda existe uma percentagem residual", disse Véran, confirmando, assim, a recomendação da Autoridade Nacional Francesa para a Saúde.

A Agência Europeia do Medicamento da UE (EMA, na sigla inglesa) deu luz verde na quarta-feira a uma segunda dose de reforço das vacinas Moderna e Pfizer Covid para pessoas com 80 anos ou mais, mas consideraram prematuro emitir uma recomendação para a população mais jovem.

No entanto, cada vez mais países estão a abrir a segunda dose de reforço - que é a quarta dose - a populações com menos de 80 anos, no contexto de um ressurgimento epidémico.

As autoridades de saúde gregas também anunciaram na terça-feira que uma quarta dose seria dada a "pessoas com mais de 60 anos de idade, especialmente se tiverem uma doença subjacente". A Austrália fará o mesmo para os residentes com mais de 65 anos.

Além disso, relativamente à primeira volta das eleições presidenciais realizadas em França no domingo, o Ministro da Saúde confirmou que as pessoas que testaram positivo para a covid-19 "podem ir votar com toda a segurança". "Haverá máscaras, álcool gel, podem vir com uma caneta, sabemos como fazê-lo", garantiu o ministro.

