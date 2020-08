A Amazon França retirou do seu site a venda de "bonecos sexuais com a aparência de crianças" após protestos de várias associações francesas. O anúncio foi feito esta segunda-feira no Twitter pelo secretário de Estado da Criança e das Famílias Adrien Taquet.

França. Amazon retira do mercado bonecas sexuais infantis

AFP A Amazon França retirou do seu site a venda de "bonecos sexuais com a aparência de crianças" após protestos de várias associações francesas. O anúncio foi feito esta segunda-feira no Twitter pelo secretário de Estado da Criança e das Famílias Adrien Taquet.

"Na sequência dos alertas de associações que agradeço, pedi à Amazon France para parar a comercialização na sua plataforma de bonecas sexuais com a aparência de crianças", detalhou Adrien Taquet no Twitter, "o que a Amazon France fez imediatamente, comprometendo-se a permanecer vigilante". "É da responsabilidade de todos banir a pedocriminalidade da nossa sociedade", disse Taquet. O secretário de Estado francês acrescentou ainda que a Amazon França irá criar uma comissão independente sobre violência sexual contra as crianças já este outono.



Suite aux alertes des associations que je remercie, j'ai demandé à @AmazonFrance de mettre fin à la commercialisation sur leur plateforme de poupées sexuelles à l'effigie d'enfants. @Asso_AIVI @LaVoixDelEnfant @AssoEnfantBleu @assopapillons — Adrien Taquet (@AdrienTaquet) August 17, 2020

"A proteção de crianças e adolescentes é uma prioridade para nós", disse Taquet à AFP numa mensagem à Amazon France. "Todos os parceiros de vendas são obrigados a seguir as nossas políticas de vendas, e qualquer infração resultará na aplicação de medidas apropriadas, incluindo a potencial eliminação da conta do vendedor.

A Associação Internacional das Vítimas de Incesto tinha alertado no fim de semana no Twitter para a existência de "bonecos sexuais pedófilos que se assemelham a crianças pequenas". Objetos que são "ilegais" no país à luz do código penal que "proíbe a representação de um menor quando assume o carácter pornográfico".

Et maintenant, quelles suites judiciaires pour @AmazonFrance et pour le vendeur de ces poupées sexuelles au format "enfant" illégales selon l'article 227-23 de notre Code Pénal ?https://t.co/ghWNQX37sG — AIVI #inceste #JeSuisVictime #Iwas (@Asso_AIVI) August 17, 2020

A associação saudou a "intervenção rápida" do governante francês e recordou um caso semelhante com a Amazon em 2018, desta vez no Reino Unido.

