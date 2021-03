A criança recusou-se a entregar a pequena faca ao professor e começou com as agressões. O diretor da escola de Aussonne interveio e ficou ferido. Aluno foi expulso por sete dias.

Sociedade 2 min.

França. Aluno de 8 anos leva canivete para a escola e agride diretor

Paula SANTOS FERREIRA A criança recusou-se a entregar a pequena faca ao professor e começou com as agressões. O diretor da escola de Aussonne interveio e ficou ferido. Aluno foi expulso por sete dias.

Na Escola Fundamental de Jules Ferry, em Aussonne, perto de Toulouse, em Haute-Garonne viveram-se momentos de tensão na terça-feira de manhã causados por um aluno de oito anos.



A criança tinha levado um canivete suíço para a escola e durante o recreio estava a mostrá-lo aos colegas. A pequena faca "uma lâmina longa o suficiente para causar danos”, de acordo com o jornal local La Dépêche du Midi citado pelo Le Point. O professor reparou no canivete e tentou confiscá-lo ao aluno.

A criança de apenas oito anos tentou resistir e começou a agredir o professor com murros. O diretor da escola chegou para ajudar o professor e a criança agrediu-o também, com uma cabeçada no nariz, que lhe provocou uma hemorragia nasal.

Aluno tenta esfaquear professora em colégio de Metz Tentativa aconteceu esta sexta-feira de manhã, em sala de aula.

Queixa contra o aluno

Professor e diretor da escola apresentaram queixa contra o aluno tendo sido posteriormente decidido que a criança seria expulsa da escola durante uma semana. A inspeção não descarta outras sanções, avança o La Depeche.

“Esta situação de violência inaceitável dentro de uma escola foi tratada pela equipa docente em conjunto com a polícia e os Serviços Nacionais de Educação de Haute-Garonne. A inspetora distrital e sua equipa foram imediatamente para a escola ”, declarou a reitoria da escola citada pelo Le Point.

Luxemburgo. A morte de Rafael acordou o país para a violência juvenil O assassínio do lusodescendente de 18 anos esfaqueado por dois rapazes de 15 e 17 anos chocou o o país. Outra jovem foi esfaqueada à porta da escola em Kirchberg. Uma psicóloga explica ao Contacto as causas desta violência. E o que tem de ser feito.

Porque tudo ocorreu no recreio desta escola em que se encontravam muitas crianças que assistiram a tudo foi criada uma “unidade de apoio psicológico para as crianças e também para os funcionários da escola”, além dos Serviços Nacionais de Educação terem adotado medidas adequadas para garantir a segurança de todos” para garantir a segurança de todos", acrescentou a administração da Escola Fundamental de Jules Ferry frequentada por 380 alunos.

Já há duas semanas um aluno do terceiro ano de um colégio de Metz tentou esfaquear uma professora durante uma reunião entre os dois.

França. Quando os gangues são de miúdos que matam miúdos Em 15 dias, foram mortos dois jovens de 14 anos, e outros cinco ficaram feridos, em cinco batalhas de grupos de menores nos subúrbios de Paris. Três especialistas franceses explicam ao Contacto as razões e os perigos desta espiral de violência juvenil.

Entre menores sucedem-se agressões e mortes cada vez com maior frequência em França. A par com as rixas de gangues de adolescentes nos subúrbios de Paris que no espaço de dias fizeram duas mortes e cinco feridos. O aumento da violência juvenil está a preocupar o Governo e a sociedade francesa. No próximo dia 30 de março, o primeiro-ministro, Jean Castex, vai presidir a uma reunião interministerial sobre este problema sério das rixas entre gangues de menores e da violência juvenil.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.